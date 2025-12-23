Home AmbientePasseggiata letteraria gratuita nella Diaccia Botrona: ecco come partecipare
Passeggiata letteraria gratuita nella Diaccia Botrona: ecco come partecipare

L'iniziativa è in programma sabato 27 dicembre

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un percorso a piedi nella splendida natura della Diaccia Botrona e del territorio maremmano, visti attraverso gli occhi degli scrittori che li hanno amati ed eletti a “buen retiro”, come Carlo Fruttero e Italo Calvino. Uno storytelling emozionante che intreccia letteratura, paesaggio e memoria.

Il ritrovo è fissato per sabato 27 dicembre, alle 10, e il percorso durerà 2 ore. Il luogo di appuntamento è la Casa Rossa di Castiglione della Pescaia. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail info@leorme.com o ai numeri 0564.416276 (da lunedì al venerdì, al mattino) o cell. 346.6524411.

Escursione inserita nel programma di attività del progetto europeo Interreg marittimo Ricrea.

