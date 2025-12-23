Home AttualitàNatale, CentriAMO: “I grossetani stanno riscoprendo il centro storico, grazie a chi ci ha dato una mano”
Natale, CentriAMO: “I grossetani stanno riscoprendo il centro storico, grazie a chi ci ha dato una mano”

di Redazione
Grosseto. “Il Natale che il centro storico di Grosseto sta vivendo restituisce immagini di partecipazione, vitalità e senso di comunità che meritano un ringraziamento sincero”.

A dichiararlo, è Alberto Macchi, presidente di CentriAMO Grosseto, centro commerciale naturale del centro storico.

“Come centriAMO Grosseto, nuovo Centro commerciale naturale, vogliamo dire grazie agli associati di oggi, di ieri e a quelli che verranno, cuore pulsante di questo percorso – continua Macchi -. Un grazie sentito va anche alla cittadinanza grossetana, tornata a vivere con entusiasmo le vie e le piazze del centro storico. Ringraziamo gli operatori economici, in particolare il comparto food & beverage, le realtà associative e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono a rendere il centro un luogo vivo e accogliente. Un riconoscimento doveroso va alle Forze dell’Ordine per il costante impegno sul territorio e agli operatori della sicurezza privata, recentemente attivati per rafforzare la percezione di sicurezza nel centro storico”.

“Desideriamo ringraziare le istituzioni tutte e l’intera rappresentanza politica locale, che con spirito di dialogo e confronto costruttivo sta dimostrando attenzione verso il centro storico, al di là delle appartenenze. Grazie ai finanziatori privati e alle eccellenze territoriali che continuano a credere e investire nel cuore della città. Grazie ai media per lo spazio e l’attenzione dedicataci, della quale siamo grati – termina Macchi –. Questo Natale è il risultato di una sinergia concreta. Non un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che guarda con fiducia al futuro del centro storico”.

