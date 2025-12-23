Comuni montani: Calderoli conferma disponibilità e ribadisce appello a rispetto vera montagna

Roma. “Si è svolta ieri mattina la riunione in tema di regolamento per la classificazione dei Comuni montani tra i delegati delle Regioni e il Ministro Roberto Calderoli, che ha confermato la propria disponibilità a una ulteriore fase di confronto con gli Enti territoriali.

A fronte di una proposta unitaria da parte delle Regioni che è ancora in fase di elaborazione, il Ministro Calderoli ha concesso una nuova proroga e concordato con le Regioni di rivedersi entro una settimana a partire da ieri. L’obiettivo è trovare una sintesi che raggiunga un’intesa unanime tra le Regioni, che in seguito il Ministro sottoporrà anche a Comuni e Province per condividere il percorso con tutti gli enti territoriali.

Da parte sua, il Ministro ha ricordato che gli attuali criteri sono frutto del lavoro svolto dai tecnici designati proprio dagli Enti territoriali e fatto un ulteriore richiamo alla responsabilità dei territori e alla serietà delle proposte, già richiesta nelle precedenti occasioni. E’ opinione trasversale, anche tra le Regioni, che esistano paradossi evidenti nell’elenco dei Comuni montani e che tale paradosso va risolto con buonsenso e in un’ottica di insieme, non di egoismi.

L’obiettivo, ribadito dal Ministro nel corso della riunione, è il riconoscimento e la promozione della vera montagna in base a criteri oggettivi e reali, così com’è stabilito dalla Legge 131/2025 e dall’articolo 44 della Costituzione”.

Così in una nota degli Affari regionali.