Torna il presepe vivente in paese: protagonisti oltre cento figuranti

Porto Ercole (Grosseto). Con il Natale torna a Porto Ercole la magia del presepe vivente.

Ad animare il borgo antico, nei giorni 26 e 28 dicembre, 6 gennaio 2026 (dalle 16.30 alle 19.00) saranno centinaia di personaggi nei costumi dell’epoca che rappresentano i mestieri di oltre 2000 anni fa, lungo il percorso che, salendo tra i caratteristici vicoli, dove sono stati riaperti i magazzini per ospitare le antiche botteghe, andrà da piazza Santa Barbara alla chiesa di Sant’Erasmo, fino alla grotta della Natività.

Il 26 dicembre ed il 6 gennaio un gruppo di zampognari sfilerà per le vie del borgo rendendo più suggestiva l’atmosfera e il 6 gennaio, alle 17.30, i visitatori potranno assistere al concerto del coro Ager Cosanus nella chiesa di Sant’Erasmo.

Informazioni sulla pagina Facebook “Presepe vivente Porto Ercole”