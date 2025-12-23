Inaugurato il maxischermo nella sala del Consiglio, Turbanti: “Polemiche banali”

Grosseto. “Oggi in Consiglio comunale ha fatto il suo ‘debutto’ il maxischermo che ho voluto fortemente al posto del vecchio proiettore, per migliorare lo svolgimento dei lavori consiliari, consentire proiezioni, collegamenti da remoto, presentazioni e rendere la sala adeguata alle numerose iniziative istituzionali e pubbliche che vi si svolgono”.

A dichiararlo è Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto.

“Colpisce che l’unico utilizzo immaginato da una parte dell’opposizione sia quello legato alla visione di partite di calcio. Eppure i consiglieri dovrebbero ben sapere quanto venga utilizzata e richiesta questa sala da altre istituzioni e da associazioni per i loro eventi e convegni. Comunque, per fugare ogni dubbio e spegnere ogni inutile polemica, ci tengo a precisare che la sala del Consiglio comunale non è destinata a diventare una sala televisiva, ma continuerà a essere utilizzata per attività coerenti con il suo ruolo pubblico e istituzionale – termina Turbanti -. Il dibattito politico è sempre il benvenuto; la banalizzazione, molto meno”.