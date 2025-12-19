Convenzione per l’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord: approvato l’aggiornamento

Roccastrada (Grosseto). Il Consiglio comunale di Roccastrada, nel corso dell’ultima seduta di mercoledi scorso, ha approvato all’unanimità il rinnovo della convenzione dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord, adeguando il modello di gestione associata alle novità introdotte dalla normativa regionale.

Il nuovo testo rafforza la collaborazione con gli altri Comuni dell’Ambito e integra le funzioni legate alla gestione dei dati del sistema informativo regionale del turismo, garantendo servizi più moderni, uniformi e qualificati.

Le nuove disposizioni normative regionali attribuiscono al Comune di Follonica, capofila dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord (del quale fanno parte anche i Comuni di Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino), nuove funzioni in un ottica di gestione unitaria ed efficiente dei servizi turistici sul territorio.

“In Consiglio Comunale abbiamo approvato all’unanimità la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni turistiche dell’Ambito Maremma Toscana Area Nord – dichiara l’assessore con delega al turismo, Elena Menghini – .Un risultato importante, non solo per il merito dell’atto, ma anche per il clima costruttivo che ha accompagnato il confronto in aula. La convenzione è il frutto di un lavoro condiviso con tutti i Comuni dell’ambito ed è lo strumento che rende pienamente operativa la legge regionale sul turismo. Un’approvazione che assume ancora più valore alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha confermato la solidità dell’impianto normativo regionale dopo l’impugnazione del Governo”.

“Gli ambiti turistici servono proprio a questo – prosegue Menghini -: trasformare le norme in azioni concrete, lavorare insieme su accoglienza, promozione e programmazione, mettendo a sistema costa ed entroterra e valorizzando le specificità di ogni territorio. Il voto unanime, per il quale ringrazio tutti i consiglieri presenti dimostra che, quando si parla dell’interesse del territorio, è possibile andare oltre le appartenenze politiche e riconoscere il valore di un lavoro fatto bene e insieme. È questo il modo di fare politica in cui credo: cooperazione istituzionale, serietà e cura del territorio. La Maremma è più forte quando lavora unita“.