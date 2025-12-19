Concerto di Natale degli allievi dell’Istituto musicale: appuntamento nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. L’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, realtà formativa storica della città di Grosseto, presenta il tradizionale concerto di Natale degli allievi, in programma domenica 21 dicembre nella Chiesa dei Bigi, all’interno del Polo Le Clarisse, con due appuntamenti, alle 15 e alle 17.

Il programma, articolato e ricco di repertori diversi, è frutto del lavoro svolto durante l’anno nelle classi di pianoforte, canto, violino, chitarra, sassofono e clarinetto. Gli studenti si esibiranno in brani che spaziano da Bach a Chopin, da Mozart a Mascagni, da Debussy a Zimmer, offrendo al pubblico un percorso musicale che unisce la tradizione alla contemporaneità.

I protagonisti del concerto

Nel concerto delle 15 apriranno il pomeriggio i giovani chitarristi Giulio Leuci, Salvatore Dalfino e Livio Santoni, seguiti dai pianisti Marco Fatarella e Chiara Rallo. A loro si affiancheranno poi, tra pianoforte e canto, Niccolò Arezzini, Andrea Oesterer, Victor Minucci, Giulia Falangola, Lilia Girotti Sirbu, Chiara Keiko Casamatta, Riccardo Abbruzzese e Jacopo Leotta.

Nel turno delle 17 saliranno sul palco la pianista Bianca Giselle Berretti, seguita da Ylenia Ponticelli, Veronika Moroni, Camilla Franci e Andrea Rossi. Il programma proseguirà con il violino di Andrea Bruno e con il sassofono di Pietro Sironi ed Emma Bardani; quindi sarà la volta di Andrea Lentini Campallegio e, a seguire, di Leonardo Benocci, Carlotta Anna Denevi, Elia Belardi, Federico Adorno, Francesco Pilici e Daniele Greco, che concluderanno il concerto con pagine del grande repertorio pianistico.

Protagonisti, accanto agli allievi, sono naturalmente anche i docenti: per il concerto delle 15 sono coinvolti il professor Alessandro Benedettelli (chitarra), le professoresse Eloisa Romeo, Laura Fabbiani e Laura Menchini (pianoforte), il professor Claudio Cavalieri (violino) e il professor Davide Vallini (sassofono e clarinetto). Nel concerto delle 17 saranno invece impegnati il professor Giuliano Schiano (pianoforte), la professoressa Sandra Biagioni (canto), il professore Mirko Galeazzi (pianoforte), la professoressa Gala Chistiakova (pianoforte) e il professore Diego Benocci (pianoforte), con l’accompagnamento pianistico del professor Jacopo Mai.

«Il concerto di Natale è uno dei momenti più significativi dell’anno – afferma il direttore, il maestro Antonio Di Cristofano – perché mette in luce il percorso di crescita dei nostri giovani musicisti, frutto di studio, passione e dedizione. Ascoltarli nella Chiesa dei Bigi, sostenuti dal lavoro dei docenti e dall’incoraggiamento delle famiglie, è motivo di autentica soddisfazione. La musica, quando nasce dall’impegno e dalla passione dei ragazzi, diventa un dono prezioso per tutta la comunità».

L’ingresso è riservato e solo su prenotazione.