Da Grosseto a Bratislava: l’ufficio Relazioni internazionali rafforza i rapporti con la Slovacchia

Si è parlato di possibili collaborazioni tra il territorio grossetano e la Slovacchia

Grosseto. L’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale ha fatto tappa a Bratislava con la delegazione guidata dal presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, e dal dirigente Arturo Bernardini.

È stata l’occasione per conoscere il vice ambasciatore Carlo Tidu, il presidente della Camera di commercio italo-slovacca Moreno Feneziani e il segretario generale Giorgio Dovigi, che negli incontri nelle loro sedi istituzionali hanno mostrato grande interesse e disponibilità a promuovere il brand Maremma Toscana.

Un’opportunità concreta di scambio e dialogo, che conferma l’impegno dell’amministrazione Vivarelli Colonna nel costruire rapporti internazionali solidi e utili per la crescita del territorio e delle sue imprese.

Si è parlato di possibili collaborazioni tra il territorio grossetano e la Slovacchia, con particolare attenzione all’agroalimentare, all’abbigliamento, alle ricchezze naturali, alle fiere e agli elementi identitari della Maremma, come il cavallo maremmano e la figura del buttero, espressioni di una tradizione culturale profondamente radicata nella storia locale.

“L’accoglienza ricevuta è stata estremamente positiva e segno di un interesse concreto verso il nostro territorio – dichiara Turbanti –. Con la Camera di commercio abbiamo già individuato alcune proposte progettuali legate a una grande fiera a Bratislava e a pacchetti turistici ad hoc. Questi incontri rappresentano passi importanti per costruire relazioni solide e strutturate per aprire nuovi spazi di scambio e collaborazione. Puntiamo ad avviare un dialogo continuativo che possa tradursi in iniziative reali di promozione, con ricadute positive per il tessuto economico, produttivo e culturale del nostro territorio. Il Comune di Grosseto conferma così il proprio impegno nello sviluppo delle relazioni internazionali come leva strategica per la valorizzazione delle eccellenze locali”.

