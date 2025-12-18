“Incanto Disney” e “La Traviata”: due appuntamenti a teatro per le feste di Natale

Follonica (Grosseto). La collaborazione con Mario Menicagli e la Modigliani Produzioni porta al teatro Fonderia Leopolda di Follonica due eventi di grande richiamo.

Il primo, sabato 20 dicembre alle 21, sarà il concerto di Natale “Incanto Disney” con Francesca Mercadante & Scat-Cat Band, special guest Andrea Prestianni. L’entrata è gratuita.

Il concerto

“Incanto Disney” trasporterà il pubblico di ogni età nelle storie e nelle emozioni Disney. Storie ed emozioni senza tempo che voci soliste, una live- band ed ospiti eccezionali, faranno rivivere nel cuore di chi non ha mai smesso di sognare. Il programma, diviso in quattro parti, ognuna introdotta da una voce narrante, darà voce alle melodie Disney di ogni tempo, alle principesse protagoniste, agli eroi e alle avventure e al potere magico dei sogni.

Francesca Mercadante, di origine napoletana, è apprezzatissima interprete della canzone partenopea. Cantante pop e lirica, interprete di musical, ha fatto parte del cast di opere (Rigoletto, Gianni Schicchi, Tosca, Suor Angelica) e ha all’attivo numerosi concerti lirici. Recentemente è stata apprezzata protagonista al concerto del 2 giugno al Ministero della cultura moldavo ed è stata protagonista all’Expo di Osaka facendo parte del cast di una nuova opera italiana (“L’ebbrezza del volo”). Andrea Prestianni è un interprete eccezionale e front-man di numerose cover band, prima fra tutte quella dei Queen. Ha all’attivo centinaia di concerti e una partecipazione con tanto di ammissione al Boot-camp a Xfactor 2015.

La lirica

Secondo appuntamento il 28 dicembre alle 21, con “Sillabe di lirica…La Traviata”, con Mario Menicagli. Si tratta di un viaggio musicale per scoprire che la lirica non è solo un’arte, ma una vera e propria avventura, attraverso una fuga originale e irriverente nel mondo del melodramma: una voce narrante, alternata da interpreti delle arie più caratteristiche dell’opera presentata, guiderà nelle più famose opere liriche, svelandone i segreti, gli aneddoti, mettendone “a nudo” debolezze drammaturgiche, in modalità talvolta dissacrante, ma senza stravolgerne i contenuti più profondi.

Artisti: Alex Torthensson Alfredo (tenore) – Noemi Umani Violetta (soprano), Carlo Morini Giorgio (baritono).

Direttore Stefano Cencetti, della Corale Puccini di Grosseto

Testi di Simone Tamburini e Mario Menicagli – Regia di Nicola Fanucchi

“Attraverso la sua narrazione Mario Menicagli, violinista, direttore di orchestra e melomane, non mancherà di attrarre gli appassionati in questa modalità nuova, che invoglierà anche i neofiti all’approfondimento di questo fantastico mondo. Ma la collaborazione non finisce qui perché per il 2026 stiamo programmando altri due appuntamenti con la lirica, in questa modalità unica e intrigante, che presto vi sveleremo“, dichiara l’assessore alla cultura Stefania Turini.

Mario Menicagli, livornese, diplomato in violino, dai primi anni Duemila ha intrapreso l’attività di direttore d’orchestra, con particolare attenzione verso l’opera lirica.

Ha diretto oltre cento opere in Italia e all’estero, con venticinque titoli diversi in repertorio.

Profondo conoscitore e interprete del verismo e delle opere del suo concittadino Pietro Mascagni, ha diretto il teatro principale della sua città ed è direttore artistico del Festival internazionale di San Gimignano. Compositore di opere liriche, suoi il sequel di Cavalleria rusticana “Dodici anni dopo” e l’opera sullo scudetto del Napoli; nel 1989, ha battuto il record di vincite televisive a Telemike (circa 500.000.000 di lire), rispondendo a domande sulla musica italiana lirica, leggera e classica.