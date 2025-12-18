“Cdvgr – Buon vicinato 2026”: nasce l’App per le segnalazioni dei gruppi di Controllo del Vicinato

Grosseto. I Gruppi del Vicinato di Grosseto hanno dato vita ad una nuova applicazione per le segnalazioni, rivolta a coordinatori e vice coordinatori dei 26 gruppi dislocati sul territorio comunale, che avranno a disposizione uno strumento efficace per effettuare e raccogliere, anche ai fini della statistica, le diverse criticità riscontrate sul territorio di propria competenza.

L’App “Cdvgr – Buon vicinato 2026″ è stata creata da un team del Controllo del Vicinato Braccagni-Montepescali-Versegge, attraverso il coordinatore Loreno Baroni ed il suo vice Luigi Busoni.

“Il software è sperimentale, sarà testato ed ottimizzato per un periodo di 90 giorni a partire da oggi, 18 dicembre – ha dichiarato il coordinatore del gruppo di Braccagni Montepescali Versegge, Loreno Baroni, dirante la riunione di presentazione dell’applicazione -. Si tratta di un progetto che sarà poi sottoposto, dopo i 90 giorni previsti per lo svolgimento dei vari test, all’eventuale approvazione da parte del Comune e dell’Associazione Controllo del Vicinato”.

All’incontro ha presenziato anche l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto., Erika Vanelli, che ha apprezzato molto il lavoro svolto dal team del gruppo Controllo del Vicinato di Braccagni.

Nei giorni scorsi, inoltre, lo storico gruppo del Controllo del Vicinato di via Roma ha cambiato coordinatore: Gabriele Montagnani, per sopraggiunti impegni lavorativi fuori dalla provincia di Grosseto, dopo sette anni di ininterrotta attività come punto di riferimento per gli aderenti del Controllo del Vicinato di via Roma, ha lasciato l’incarico ad Ilaria Perazzin, 49 anni, laureata in Giurisprudenza.

Il coordinamento del Controllo del Vicinato di Grosseto rivolge particolari ringraziamenti a Gabriele Montagnani per il lavoro svolto con grande dedizione sin dalla nascita del gruppo; ad Ilaria Perazzin fa un grosso in bocca al lupo per il prosieguo del suo incarico. Sono stati inoltre nominati vice-coordinatori Donatella Dori, Mariadele Guerreschi, Michele Benelli, Gianluca Galgani.

“Assumo con grande piacere da oggi il ruolo di coordinatore del gruppo di Controllo del Vicinato di via Roma, succedendo al primo ed unico coordinatore Gabriele Montagnani che ringrazio per l’incessante impegno profuso verso questo importante progetto – ha dichiarato Ilaria Perazzin -. Il mio compito sarà quello di fare da filtro e da ponte tra le segnalazioni degli aderenti e le forze dell’ordine”

“Confido nella collaborazione di tutte/i gli aderenti per contribuire a mantenere il nostro quartiere sicuro e vivibile“, ha precisato Ilaria Perazzin durante la recente riunione del coordinamento del Controllo del Vicinato di via Roma.

Per informazioni: www.acdvevents.it – mail buonvicinatogrosseto@gmail.com – tel. +39.3397239258.