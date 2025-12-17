Home GrossetoTanti giocattoli per i bambini della Pediatria: donazione degli autotrasportatori al Misericordia
Tanti giocattoli per i bambini della Pediatria: donazione degli autotrasportatori al Misericordia

I lavoratori dei trasporti di Operation Srl di Valpiana che operano per Mondo Convenienza hanno consegnato pacchi contenenti giocattoli

Grosseto. Nuova donazione natalizia da parte degli autotrasportatori di Operation Srl di Valpiana all’ospedale Misericordia.

Il gruppo di benefattori ha fatto visita al Pronto soccorso, agli ambulatori e al reparto di Pediatria di Grosseto per consegnare un carico di giocattoli. Ad accoglierli e a ringraziarli erano presenti la direttrice della Uoc Pediatria e neonatologia di Grosseto, Susanna Falorni; Mauro Breggia, direttore del Dipartimento Emergenza urgenza della Asl Toscana sud est, e Luca Bertacca, responsabile del Pronto soccorso pediatrico di Grosseto, con il personale medico e infermieristico, oltre al direttore medico di presidio Michele Dentamaro.

I lavoratori dei trasporti di Operation Srl di Valpiana che operano per Mondo Convenienza hanno consegnato pacchi contenenti giocattoli che i piccoli pazienti hanno subito iniziato a scartare. Questa donazione prosegue nel percorso di vicinanza da parte degli autotrasportatori, già protagonisti di gesti analoghi nelle scorse festività.

