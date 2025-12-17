Furgone che trasporta bombole in fiamme sull’Aurelia: chiusa carreggiata, traffico deviato

Grosseto. Oggi pomeriggio, intorno alle 15.45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un autofurgone in transito sulla Strada Statale Aurelia, nella corsia sud, nei pressi dello svincolo per Alberese.

Il mezzo, che trasportava bombole di acetilene, per cause attualmente in corso di accertamento ha sviluppato fiamme durante la marcia. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Grosseto e di Orbetello, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e al raffreddamento delle bombole, particolarmente instabili se esposte a elevate temperature.

Durante le operazioni di messa in sicurezza, ancora in corso, la circolazione stradale è regolata dalla Polizia Stradale di Orbetello.

La sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto ha inoltre inviato una ulteriore squadra con un apposito contenitore per il posizionamento delle bombole, al fine di garantirne il continuo raffreddamento e la definitiva messa in sicurezza.

Non si registrano feriti.

Carreggiata chiusa

Sulla strada statale 1 Aurelia è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione nord in prossimità dello svincolo di Alberese, per consentire gli interventi di messa in sicurezza di un mezzo pesante incendiato che trasportava bombole.

Il traffico in direzione Livorno/Siena è deviato con indicazioni sul posto. Il traffico in direzione Roma è regolato su una sola corsia.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Notizia in aggiornamento