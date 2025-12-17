“No a tagli Pac e Mercosur”: gli agricoltori maremmani manifestano al Parlamento europeo

Grosseto. Gli agricoltori maremmani di Coldiretti di nuovo in piazza domani, giovedì 18 dicembre, a Bruxelles, davanti al Parlamento europeo, contro le politiche dell’Unione Europea e per chiedere una inversione di marcia.

Dal taglio delle risorse della Pac, la Politica agricola comune che farebbe venire a mancare 300 milioni di euro di risorse fondamentali in sette anni a 35mila imprese della nostra regione, alla firma di accordi commerciali con Paesi extra Unione Europea, come il Mercosur che rischiano, senza reciprocità di regole, di favorire la concorrenza sleale spalancando le porte del più importante mercato mondiale a cibi e prodotti agricoli di bassa qualità ottenuti con standard alimentari, sanitari, ambientali e sociali molto inferiori a quelli europei, esponendo a gravi rischi per la salute i cittadini. E ancora la necessità di più controlli alle frontiere e l’introduzione dell’etichetta di origine su tutti i prodotti alimentari.

Nel mirino degli agricoltori c’è ancora, nuovamente, sempre lei, la presidente della commissione Ursula Von der Leyen, che sembra voler condurre l’Europa in tutt’altra direzione rispetto alla strada della sovranità alimentare intrapresa al contrario da Usa, Cina, Brasile, che aumentano le risorse destinate alla produzione agricola interna.

Della delegazione toscana, guidata dalla presidente regionale, Letizia Cesani, faranno parte gli imprenditori Lorenzo Piras e Anna Maria Gabbricci ed il direttore provinciale di Coldiretti, Milena Sanna.

E’ per queste ragioni che Coldiretti manifesterà giovedì 18 dicembre a Bruxelles con migliaia di agricoltori, per chiedere a gran voce un’Europa diversa, più democratica e vicina alle esigenze di cittadini e imprese che non svenda al migliore offerente la sua sovranità.

