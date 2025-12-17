Tradizione, giochi, musica e arrivo di Babbo Natale: continuano gli eventi per le festività

Scarlino (Grosseto). Il programma delle festività natalizie organizzato con la Pro Scarlino prosegue dal 19 al 26 dicembre con iniziative che coinvolgono l’intero territorio comunale di Scarlino.

Il programma

Venerdì 19 dicembre sono in calendario le consuete tombolate al circolo Arci del capoluogo alle 21.00 e alla sala Auser del Puntone alle 20.30, mentre sabato 20 dicembre sarà la panfortata a caratterizzare la serata, sia al circolo Arci del capoluogo sia all’oratorio parrocchiale di Scarlino Scalo, entrambi alle 21.00.

La vigilia di Natale animerà piazza Garibaldi (Scarlino), dove mercoledì 24 dicembre alle 16.00 si svolgerà una caccia al tesoro che accompagnerà i bambini fino all’arrivo di Babbo Natale, previsto sempre nel pomeriggio, con musica e rinfresco. La serata proseguirà con la tombola all’Auser Puntone alle 20.30 e con le celebrazioni religiose, fissate alle 21.00 nella chiesa di San Donato di Scarlino e alle 22.30 nella chiesa Madonna delle Grazie di Scarlino Scalo.

Il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, la comunità si ritroverà nuovamente al circolo Arci del capoluogo per la tradizionale tombola delle 21.00.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Continua intanto il contest dedicato agli addobbi natalizi, che invita la cittadinanza a partecipare inviando la foto delle proprie decorazioni entro il 23 dicembre. Tutti gli scatti saranno pubblicati sui canali social del Comune e la foto più votata riceverà un riconoscimento da parte dell’amministrazione.

Proseguono anche le aperture straordinarie del Centro di documentazione del territorio “Riccardo Francovich”, accessibile nelle giornate del 20, 21, 27 e 28 dicembre dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.