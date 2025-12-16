Concerto di Natale della Camera dei deputati: protagonista la grossetana Carla Baldini

Follonica (Grosseto). La grossetana Carla Baldini canterà sabato 20 dicembre al tradizionale concerto di Natale della Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il programma del concerto comprende l’apertura del Coro degli Alpini, sezione di Milano, e poi un set della cantante Cecille e il set conclusivo del Solevoci Gospel Choir, che interpreterà classici del repertorio gospel e evergreen natalizi.

Il Solevoci Gospel Choir è un gruppo vocale composto da cantanti e direttori di alcuni fra i più rappresentativi cori del panorama italiano gospel & spiritual. Un super gruppo in grado, per la qualità delle voci e della direzione artistica, di partecipare a grandi eventi e supportare al meglio star internazionali in tour in Italia. Il Solevoci Gospel Choir ha preso parte alla docu-serie “The Journey with Andrea Bocelli” (Paramount+, 2023), cantando all’abbazia di San Galgano insieme ad Andrea Bocelli ed alla cantautrice statunitense Tori Kelly.

In occasione del concerto di Natale 2025 della Camera dei Deputati l’organico del gruppo è composto da 12 cantanti accompagnati da pianoforte, chitarra, basso elettrico e batteria. La direzione artistica è di Carla Baldini, direttrice del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble di Grosseto, e Fausto Caravati, direttore del Greensleeves Gospel Choir di Varese.

Ecco il line-up del gruppo: tenori Fausto Caravati, Riccardo Guidotti, Alessandro Regoli, Ettore Tiozzo; contralti Carla Baldini, Sonia Molinari, Valentina Principato, Silvia Roberto; soprani Giulia Besagni, Martina Eremita Ruscica, Federica Rini, Marta Spigolon. Sezione ritmica: Mauro Banfi (pianoforte), Luca De Maio (chitarra), Francesca Morandi (basso elettrico), Giorgio Bellia (batteria).

Il concerto, presentato da Eleonora Daniele, andrà in diretta su Rai Uno per Telethon, dalle 17 alle 18.