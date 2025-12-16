Home GrossetoCinema GrossetoNuovo cinema Tirreno: i film del weekend
Cinema GrossetoCosta d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

Nuovo cinema Tirreno: i film del weekend

In sala da venerdì 19 a domenica 21 dicembre ci saranno "Eternity" e "Vita privata"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Capalbio (Grosseto). Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Eternity” di David Freyne e “Vita privata” di Rebecca Zlotowski.

“Eternity” ci sarà venerdì 19 alle 16.30 e alle 21 (quest’ultima proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 20 dicembre alle 18.45 e domenica 21 dicembre alle 16.30.

“Vita privata”, invece, sarà in sala venerdì 19 alle 18.45, sabato 20 dicembre alle 16.30 e alle 21 e, infine, domenica 21 dicembre alle 18.45 e alle 21 (quest’ultima proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano).

Fino a domenica 2 gennaio, in cassa o online (https://nuovocinematirreno.18tickets.it/subscriptions), è possibile acquistare, grazie alla promozione natalizia, sei ingressi a 35 euro o dieci a 50 euro. I biglietti saranno validi dal 7 gennaio al 31 dicembre 2026.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito www.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Concerto di Natale della Camera dei deputati: protagonista...

“La Casteani mineraria”: mostra permanente per ripercorrere il...

“Festa dei musei” e “Passaporto della cultura”: tornano...

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Ironia, poesia e grandi nomi: si alza il...

Parchi gioco, i secessionisti: “Dal Comune solo 0,8%...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: