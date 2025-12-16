Nuovo cinema Tirreno: i film del weekend

Capalbio (Grosseto). Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Eternity” di David Freyne e “Vita privata” di Rebecca Zlotowski.

“Eternity” ci sarà venerdì 19 alle 16.30 e alle 21 (quest’ultima proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 20 dicembre alle 18.45 e domenica 21 dicembre alle 16.30.

“Vita privata”, invece, sarà in sala venerdì 19 alle 18.45, sabato 20 dicembre alle 16.30 e alle 21 e, infine, domenica 21 dicembre alle 18.45 e alle 21 (quest’ultima proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano).

Fino a domenica 2 gennaio, in cassa o online (https://nuovocinematirreno.18tickets.it/subscriptions), è possibile acquistare, grazie alla promozione natalizia, sei ingressi a 35 euro o dieci a 50 euro. I biglietti saranno validi dal 7 gennaio al 31 dicembre 2026.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito www.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

