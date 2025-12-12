Vigili del Fuoco: Sergio Rubegni confermato segretario provinciale della Uil Pa

Grosseto. Si è concluso oggi il programma dei congressi provinciali e regionali previsti per l’elezione del nuovo consiglio e del segretario della Toscana del sindacato Uil Pa Vigili del fuoco, in vista del prossimo congresso nazionale, in programma a Reggio Calabria dal 20 al 22 gennaio 2026, che vedrà l’elezione del nuovo consiglio e del nuovo segretario generale.

Ieri (11 dicembre), il congresso provinciale di Grosseto ha rinnovato la fiducia al segretario uscente Sergio Rubegni: questa mattina Massimo Sonetti, in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, è stato confermato segretario regionale del sindacato in Toscana.

“Sono onorato e riconoscente per la fiducia che mi è stata rinnovata, le elezioni si sono svolte rispettando le modalità previste dal regolamento congressuale, i segretari provinciale e regionale sono stati eletti all’unanimità, ciò testimonia l’ampio consenso per la linea politica e programmatica tracciata dalle segreterie uscenti“, ha dichiarato Rubegni.

La Uil Pa ringrazia per la collaborazione gentilmente fornita nell’organizzazione dei congressi: il consigliere nazionale della Uil Pa Vigili del Fuoco Cristina Cini, il segretario provinciale della Uil Pa di Grosseto Marco Mannelli e Mario Gaddini, per la Uil Pa di Pisa.