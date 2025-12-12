Asl, aggiornato il numero telefonico del “Punto Informazione”: ecco i servizi offerti

Grosseto. Il servizio “Punto Informazione” della Asl Toscana sud est, già attivo da tempo per offrire chiarimenti e orientamento sulle attività e sulle prestazioni erogate dall’Azienda, è ora raggiungibile attraverso un nuovo numero telefonico: 0575.379120. Si tratta di una modifica esclusivamente tecnica, il servizio resta invariato.

Il numero è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, e il sabato e la domenica, dalle 9.00 alle 13.00. Gli operatori rispondono alle richieste degli utenti e forniscono, con il supporto dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), tutte le informazioni utili relative ai servizi sanitari e sociosanitari.

Per chi preferisce comunicare via email, resta invariata la possibilità di inviare la propria richiesta a puntoinfo@uslsudest.toscana.it, indicando i dati anagrafici e il luogo di residenza, così da consentire risposte puntuali e mirate.

Si ricorda che al numero “Punto Informazione” non è possibile prenotare, annullare o modificare prestazioni sanitarie. Per queste operazioni i cittadini devono rivolgersi ai servizi Cup presenti sul territorio.