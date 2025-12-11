“Suoni di Natale fra le antiche Pievi”: concerto nella chiesa di San Niccolò

Grosseto. Dopo il debutto di venerdì 5 dicembre scorso a Ribolla, la rassegna “Suoni di Natale fra le antiche Pievi”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Roccastrada in collaborazione con laAssociazione Amici del Quartetto e le parrocchie del territorio, fa tappa questa volta a Roccastrada sabato 13 dicembre alle 21 nella chiesa di San Niccolò con le più belle musiche natalizie.

Le protagoniste, il soprano Rebecca Brusamonti e la pianista Angiolina Sensale, ricreeranno attraverso la musica tutta la magia dell’atmosfera natalizia con pagine immortali di musica sacra, ma anche con le più belle melodie tradizionali dall’Europa al Nuovo Mondo per finire poi con le canzoni più iconiche che celebrano la pace, l’amore e il calore degli affetti per un concerto al quale sarà difficile saper rinunciare.

Una carrellata di emozioni sonore dunque, dai Carols inglesi a Franz Schubert, da Adeste Fideles al Cantique de Noel, da Silent Night di Gruber ai Beatles, fino al celeberrimo White Christmas di Irving Berlin per una completa immersione nelle più belle emozioni sonore delle festività.

Le artiste

Venendo alle protagoniste, Rebecca Brusamonti , classe 2001, è considerata un astro nascente fra le più belle voci del belcanto italiano. Laureata in canto lirico al Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, ha terminato la propria formazione al Conservatorio “Verdi” di Milano, essendo poi prescelta per un importante concerto al Teatro alla Scala. Impegnata in una intensa carriera concertistica, è attualmente in partenza per una lunga tournee in Cina.

Non è certamente da meno il curriculum della pianista Angiolina Sensale, diplomata brillantemente al Conservatorio “Verdi” di Milano e successivamente perfezionata con alcuni fra i più grandi pianisti internazionali. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ha tenuto migliaia di concerti fra Europa, Stati Uniti e Sud America e partecipato a varie dirette televisive per la Rai.

Docente al Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, è sovente invitata nelle giurie di concorsi di canto lirico.

I “Suoni di Natale fra le antiche Pievi” proseguiranno poi il 27 dicembre (sempre alle 21) nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sassofortino con il “Salotto musicale” proposto dal Trio Lanzini (formato da tutti i membri della nota famiglia musicale grossetana con Elisa al violino, Michele al violoncello e il padre Giovanni al clarinetto), con un accattivante programma che spazierà dal repertorio classico fino all’Opera e all’Operetta.

Tutti i concerti, realizzati anche grazie alla collaborazione delle parrocchie di Ribolla, Roccastrada e Sassofortino, sono ad ingresso gratuito.