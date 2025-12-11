Giornata dedicata alle persone scomparse: la Rocca pisana si illumina di verde

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino partecipa alla Giornata dedicata alle persone scomparse, in programma venerdì 12 dicembre, illuminando di verde la Rocca di Scarlino, simbolo della speranza e del costante impegno nella ricerca di chi manca all’appello. L’iniziativa raccoglie l’invito dell’associazione Penelope Toscana, realtà che offre sostegno ai familiari e agli amici delle persone scomparse e che da anni promuove, insieme alle istituzioni, una cultura della consapevolezza e della prevenzione.

La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione collettiva su un fenomeno che continua a coinvolgere numerose famiglie: nel solo primo semestre del 2025, in Toscana sono state presentate 860 denunce di scomparsa, 296 delle quali senza esito.

Anche nel territorio provinciale il numero delle persone non ancora ritrovate resta significativo. La richiesta di Penelope Toscana rivolta ai Comuni mira proprio a mantenere alta l’attenzione e a rafforzare il senso di responsabilità condivisa, perché spesso è proprio una segnalazione, un gesto di attenzione o una collaborazione tempestiva a fare la differenza nelle prime ore delle ricerche.

L’amministrazione comunale ha accolto quindi la proposta di illuminare la Rocca di Scarlino: attraverso questo semplice, ma significativo atto, Scarlino si unisce alle comunità che, in tutta Italia, rinnovano l’attenzione verso un tema che non deve mai essere percepito come lontano o marginale. La luce verde che avvolgerà la Rocca vuole essere un segno di speranza, di solidarietà e di impegno condiviso nel non interrompere mai la ricerca di chi ancora non è tornato dai propri cari.