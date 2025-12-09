Terreno agricolo utilizzato come deposito di rifiuti: i Carabinieri Forestali sequestrano l’area

Grosseto. I Carabinieri Forestale del Nipaaf di Grosseto sono intervenuti in località La Rugginosa, dove un terreno agricolo era stato illecitamente trasformato da un’impresa edile in deposito di rifiuti.

L’impresa aveva recintato l’area, destinandola a servizio della propria attività accumulando così nel tempo ingenti quantitativi di rifiuti anche pericolosi, quali batterie al piombo per automezzi, involucri contenenti lana di roccia e Raee derivanti dallo sgombero di locali domestici, oltre a numerosi big bag contenti rifiuti misti. Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato senza alcuna autorizzazione era anche privo delle normali cautele previste la gestione degli scarti.

I militari hanno anche accertato che il terreno veniva utilizzato come rimessa dei mezzi e magazzino di materiali pur essendo un’area agricola destinata alla coltivazione.

Il Gip ha ritenuto di emettere la misura cautelare del sequestro preventivo in modo tale che il reato non venisse portato ad ulteriori conseguenze e in modo da prevenire la compromissione dell’ambiente.

È doveroso precisare che tutti gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza divenuta irrevocabile.