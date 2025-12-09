Natale di solidarietà: inaugurato il charity shop della Croce Rossa

Grosseto. È stato inaugurato, all’interno del centro commerciale Aurelia Antica, il charity shop della Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto. Uno shop dove trovare tante idee regalo per un Natale all’insegna della solidarietà.

“Il nostro charity shop – spiega Stefania Ricci, presidente del comitato di Grosseto – è un luogo dove solidarietà, impegno sociale e shopping si incontrano accendendo la speranza di tante famiglie bisognose”.

All’interno si possono acquistare oggettistica e decorazioni natalizie, accessori per la casa, piante e composizioni floreali partendo da un’offerta minima. Lo shop sarà aperto nei fine settimana di dicembre, dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. Aperture straordinarie sono previste per la giornata di martedì 9 dicembre e mercoledì 10 dicembre dalle 16.00 alle 18.30.

Il ricavato andrà a sostegno dei progetti sociali e umanitari del comitato, come quello dell’ippoterapia, che ha cambiato la vita di tantissimi ragazzi e ragazze, aiutandoli a sviluppare coraggio, fiducia e voglia di mettersi in gioco.

“Un ringraziamento speciale a tutti i volontari impegnati nel progetto del charity shop – conclude Ricci – e a tutti coloro che vorranno contribuire con un acquisto solidale a rendere speciale il Natale di tante famiglie”.

All’interno dello shop disponibili anche in vendita i panettoni solidali della Croce Rossa in collaborazione con Lidl.