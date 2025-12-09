Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie cittadine

Grosseto. Giovedì 11 dicembre, AdF sarà al lavoro a Grosseto, per il rifacimento della camera di manovra in viale Uranio.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Argento, via Aurelia Sud, via del Berillio, via del Blenda, via del Caolino, via del Cinabro, via del Diamante, via del Ferro, via dell’Acquamarina, via della Galena, via della Limonite, via della Malachite, via della Pirite, via del Manganese, via del Piombo, viale Uranio, via Mercurio, via Platino. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.
