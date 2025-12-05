Tombolate, laboratori, mercatini, musica, spettacoli: un mese di eventi natalizi in paese

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino presenta il programma degli eventi natalizi 2025, un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgerà tutto il territorio, dal capoluogo a Scarlino Scalo fino al Puntone.

Tombolate, laboratori per bambini, mercatini, musica, spettacoli e l’arrivo di Babbo Natale e della Befana accompagneranno residenti e visitatori per tutto il periodo delle feste. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Tra le iniziative di quest’anno torna anche il contest dedicato stavolta all’addobbo natalizio: i cittadini potranno partecipare inviando la foto del proprio addobbo all’indirizzo comunicazione@comune.scarlino.gr.it oppure alla pagina Facebook del Comune di Scarlino entro il 23 dicembre. Gli scatti saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’ente e la foto che avrà ricevuto più like entro la Befana riceverà un riconoscimento dall’amministrazione comunale.

Il programma

Si inizia venerdì 5 dicembre con la tradizionale tombola al circolo Arci di Scarlino capoluogo alle 21.00.

Domenica 7 dicembre l’Auser del Puntone ospita la tombola alle ore 20.30, mentre venerdì 12 dicembre la sala del Consiglio comunale accoglierà alle 16.00 un laboratorio per bambini; in serata, tombolate al circolo Arci del capoluogo e all’Auser Puntone alle 21.00 e alle 20.30.

Sabato 13 dicembre in piazza Garibaldi, nel capoluogo, alle 15.30 sono in programma le “Novelle sotto l’albero”, seguite alle 17.00 dall’accensione dell’albero e dalla musica di Danilo Dj Tedesco.

Il giorno successivo, domenica 14 dicembre, alle 10.00 sarà inaugurato il presepe nella chiesa di San Donato, mentre alle 15.30 Scarlino Scalo ospiterà i mercatini di Natale con stand gastronomici, artigianato, pony, attività per bambini e musica.

Gli appuntamenti proseguono venerdì 19 dicembre con le tombolate al circolo Arci del capoluogo alle 21.00 e all’Auser Puntone alle 20.30, e sabato 20 dicembre con due serate di panfortata, alle 21.00 al circolo Arci del capoluogo e all’oratorio di Scarlino Scalo.

La vigilia, mercoledì 24 dicembre, piazza Garibaldi accoglierà alle 16.00 la caccia al tesoro e l’arrivo di Babbo Natale con musica e rinfresco; alle 20.30 tombola all’Auser Puntone. Le celebrazioni religiose si terranno alle 21.00 nella chiesa di San Donato e alle 22.30 nella chiesa Madonna delle Grazie a Scarlino Scalo.

Venerdì 26 dicembre torna la tombola al circolo Arci del capoluogo alle 21.00.

Venerdì 2 gennaio 2026 la chiesa Madonna delle Grazie di Scarlino Scalo ospita alle 21.00 il concerto di Capodanno con la filarmonica G. Puccini.

Sabato 3 gennaio alle 21.00 ci sarà la tombola all’oratorio parrocchiale di Scarlino Scalo.

Le feste si chiuderanno domenica 4 gennaio con l’arrivo della Befana: alle 11.00 al Puntone, alle 15.00 a Scarlino capoluogo e alle 16.00 a Scarlino Scalo, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Alle 16.00 la sala Auser del Puntone ospiterà lo spettacolo “Donnacce. Il lato nascosto delle donne… e non solo”.

Il Centro di documentazione del territorio “Riccardo Francovich” sarà aperto con ingressi straordinari nelle giornate del 7, 8, 20, 21, 27 e 28 dicembre con orario dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

«Un programma – dichiara il sindaco Francesca Travison – che unisce tutte le nostre comunità, valorizzando luoghi, tradizioni e l’impegno delle associazioni che rendono possibile un Natale condiviso e partecipato».

L’assessore Giorgio Maestrini e la consigliera comunale Elisa Fabbretti sottolineano il forte coinvolgimento delle realtà locali e la volontà dell’amministrazione di proporre eventi che parlano alle famiglie, ai bambini e agli adulti, creando occasioni di incontro e socialità.

«Ringrazio i volontari e tutti coloro che contribuiscono ogni anno alla riuscita delle attività natalizie – dichiara il presidente della Pro Scarlino, Maurizio Bizzarri – confermando il grande spirito comunitario che caratterizza il nostro territorio».