Un presepe all'ingresso del Municipio: è stato allestito dai frati francescani

di Redazione
Grosseto. Allestito questa mattina, all’ingresso del Municipio di Grosseto, il presepe a cura dei frati del san Francesco. L’inaugurazione è avvenuta questa mattina, alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il presepe è un simbolo sacro – ha sottolineato il sindaco -. Ma anche uno straordinario esempio civico: parla di fratellanza, unione tra i popoli, amore universale e incondizionato. Voglio ringraziare pubblicamente i frati del San Francesco per questo regalo che ci hanno fatto curando tutte le fasi di allestimento. Ora sì che possiamo dire che il Natale a Grosseto è davvero iniziato”.

