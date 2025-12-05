Home Colline Metallifere“Souvenir from 2000”: musica e divertimento in piazza per dare il benvenuto al 2026
La festa è in programma a Bagno di Gavorrano

di Redazione
Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano presenta l’evento ufficiale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: una grande serata di musica e divertimento aperta a tutta la cittadinanza, che si terrà mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 22.30, in piazza Mariotti a Bagno di Gavorrano. L’ingresso è gratuito.

Il Capodanno 2026 sarà celebrato con uno Special Event “Souvenir From 2000”, un format coinvolgente che farà rivivere i grandi successi musicali degli anni Ottanta e Novanta. A guidare la serata sarà DJ Markò, protagonista di un DJ set interamente dedicato ai brani più amati di quei decenni, per accompagnare il pubblico fino al conto alla rovescia di mezzanotte e oltre. L’organizzazione della serata è curata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Leg Emotion Group.

L’amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare a questo appuntamento pensato per riunire la comunità in un clima di festa, condivisione e spensieratezza. Un’occasione per salutare insieme il 2025 e accogliere il nuovo anno con energia e buonumore, nel cuore di Bagno di Gavorrano.

Il sindaco e l’amministrazione comunale augurano a tutti un felice anno nuovo e una serata di festa all’insegna della partecipazione e della musica.

