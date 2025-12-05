Fratelli d’Italia: “Nessuna frattura nella maggioranza, asse tra centrosinistra e D’Ambra blocca variante”

Follonica (Grosseto). Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene con fermezza sulla situazione venutasi a creare attorno alla variante alloggi nel Consiglio comunale di Follonica: «È necessario sgomberare il campo da ogni equivoco: nella maggioranza non esiste alcuna frattura. Il consigliere Riccardo D’Ambra è stato espulso dalla maggioranza dal sindaco Buoncristiani e le sue scelte non rappresentano in alcun modo la coalizione che governa il Comune».

Il problema reale, sottolinea Fratelli d’Italia, è un altro: «Il blocco delle commissioni deriva da una azione ostruzionistica congiunta tra D’Ambra, ormai consigliere isolato e autore di un comportamento chiaramente volto a non far lavorare gli organi consiliari, e la minoranza di centrosinistra, che ha scelto di avallarne la linea».

«È vero che la maggioranza ha il compito istituzionale di garantire il numero legale – spiegano dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia -. Ma, di fronte all’atteggiamento di D’Ambra, che da tempo non fa più parte della maggioranza e porta avanti una linea chiaramente ostruzionistica, la minoranza aveva due scelte possibili:

1. garantire comunque la presenza, per responsabilità verso la città, gli uffici e gli operatori economici coinvolti, permettendo alla commissione di lavorare su una variante urbanistica nata dal centrosinistra stesso;

2. uscire dall’aula, facendo mancare i numeri, scegliendo di fatto di sostenere l’ostruzionismo di D’Ambra e provocando il blocco della variante».

«La minoranza ha scelto la seconda strada — prosegue Fratelli d’Italia —, assumendosi così la responsabilità politica e morale di aver affossato il lavoro della Commissione Urbanistica, con un danno diretto per la città e per chi attende atti chiari e tempi certi.»

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sottolinea inoltre l’aspetto più paradossale della vicenda: «La variante alloggi non nasce oggi e non nasce dal centrodestra: è un percorso avviato sotto la precedente amministrazione di centrosinistra. Ed è incredibile vedere proprio quella stessa area politica collaborare, di fatto, a bloccare un procedimento che porta anche la loro firma originaria.»

Fratelli d’Italia conclude: «La maggioranza è unita e continua a lavorare. A rallentare il percorso amministrativo non è una crisi interna, che non esiste, ma la scelta del centrosinistra di fare squadra con un consigliere che non appartiene più alla maggioranza. Questo comportamento, oltre a essere politicamente discutibile, è dannoso per i cittadini e per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento urbanistico. Noi non ci presteremo a questo gioco: continueremo a lavorare con serietà e responsabilità, il centrosinistra ci dica se, come Manni, ha cambiato idea su questa variante, invece di prestarsi all’ostruzionismo»