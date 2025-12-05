Molino Factory Art & Craft – Xmas Edition: tre giorni di arte, musica e rigenerazione urbana

Grosseto. Il Molino Hub, centro culturale situato nelle Mura medicee di Grosseto, si anima per la Molino Factory Art & Craft – Xmas Edition, un evento di tre giorni dedicato all’artigianato d’eccellenza e alla cultura. L’iniziativa, promossa da Clan Aps in collaborazione con Istituzione Le Mura, vedrà quest’anno l’importante partnership con la scuola di musica Rockland Aps, che curerà l’intero programma culturale e musicale.

L’evento si terrà dal 6 all’8 dicembre e invita la comunità a riscoprire e vivere uno dei luoghi storici più significativi della città.

Il Molino Hub rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione urbana a Grosseto. Nato nel 2020 grazie alla visione e all’impegno di Clan Aps, il centro culturale ha trasformato un bene storico di grande importanza, ma precedentemente in stato di abbandono, in una dinamica agorà creativa e in un fondamentale luogo di incontro per l’intera comunità. L’obiettivo primario di ogni evento e progetto qui ospitato è duplice: valorizzare questo bene storico incastonato nelle Mura Medicee e, al contempo, condividere cultura “dal basso”, rendendola accessibile a tutti i cittadini.

Il Molino Hub funge da incubatore e arena creativa per pubblici di ogni età, promuovendo una vasta gamma di attività che includono esposizioni d’arte, proiezioni cinematografiche, incontri culturali e market tematici con artisti e artigiani locali. La struttura si articola in diversi spazi: oltre all’ampia chiostra esterna, accessibile anche dai camminatoi delle Mura per ammirare opere site specific, si trova una galleria dove lo spazio iniziale è dedicato a una biblioteca di libri liberi per promuovere la lettura, e un’area espositiva ideale per mostre e piccole talk. Vivere e proteggere questi luoghi inediti è un impegno che Clan Aps porta avanti per dare l’esempio e la voglia alle nuove generazioni di riappropriarsi attivamente degli spazi della città.

Molino Factory: artigianato unico per le feste

Nella chiostra, i visitatori potranno trovare una ricca selezione di creazioni originali, ideali per i “pensieri” di Natale. L’offerta spazia dalle ceramiche artistiche ai gioielli e oggetti in resina, passando per stampe artistiche, delicate creazioni in carta (come piccoli libretti), la caratteristica molibilia dipinta a mano, prodotti di cucito e upcycling e design in legno (giochi e sculture). L’esposizione è completata da un angolo beverage per brindare insieme.

La ollaborazione: Clan Aps e la professionalità di Rockland Aps

Questo appuntamento segna la prima collaborazione tra Clan Aps e Rockland Aps, una realtà da anni impegnata nella formazione musicale di qualità a Grosseto. Rockland curerà un programma culturale che coinvolge tutti i target, dimostrando il suo valore non solo didattico, ma anche di animazione culturale: l’obiettivo è coprire tutti i generi, con una particolare attenzione alla sensibilizzazione musicale dei giovani, portando la passione e la professionalità della scuola direttamente all’interno del Molino Hub.

Programma culturale e orari (a cura di Rockland Aps)

Il Molino Factory Art & Craft propone un fitto calendario di eventi collaterali:

venerdì 6 dicembre (dalle 17.30 alle 20.00) si parte con il DJ Academy Showcase , un appuntamento sonoro a cura di Fabrizio DJ Side e i suoi allievi del corso di DJ;

si parte con il , un appuntamento sonoro a cura di Fabrizio DJ Side e i suoi allievi del corso di DJ; sabato 7 dicembre (dalle 17.30 alle 19.00) sarà la volta di “Viaggio al centro della musica” , edizione pilota di un format che unisce racconto, storia e musica dal vivo. L’intervista-racconto condotta da Davide Braglia vedrà come ospiti Massimiliano Zerbonia (chitarra) e Daniela Volpe (voce);

sarà la volta di , edizione pilota di un format che unisce racconto, storia e musica dal vivo. L’intervista-racconto condotta da Davide Braglia vedrà come ospiti Massimiliano Zerbonia (chitarra) e Daniela Volpe (voce); domenica 8 dicembre la giornata si apre con il laboratorio propedeutico-musicale “Piccoli artigiani in musica: creatività e suoni sotto l’albero” (dalle 15.30 alle 16.30), rivolto ai bambini dai 3 anni in su. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione tramite Whatsapp a Martina (333.4387978). In chiusura, dalle 18.00 alle 20.00, si terrà il “Brindisi di Natale Open Mic”, con una piccola esibizione degli allievi dei corsi di canto Rockland e la possibilità per chiunque di esibirsi; la docente Isabella Del Principe sarà presente per dare consigli e dritte.

Orari di apertura del market: