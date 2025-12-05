Auto in fiamme nei pressi di un distributore: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio

Grosseto. Questa mattina, alle 8.20 circa, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti in via Aurelia Nord per l’incendio di un’auto alimentata a benzina e Gpl.

La conducente del mezzo, accortasi del fumo che fuoriusciva dalla parte anteriore del mezzo, ha effettuato una sosta di emergenza all’interno dell’area di un distributore di carburanti cittadino.

All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, la parte anteriore e parte dell’abitacolo del mezzo erano avvolti dalle fiamme. Il rapido spegnimento dell’incendio ha evitato che il fuoco raggiungesse il serbatoio di Gpl dell’auto e le strutture del distributore di carburante.

Non si registrano feriti.