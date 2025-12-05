“Acqua e agricoltura in provincia di Grosseto”: tavola rotonda alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. La Fondazione Polo universitario grossetano, nell’ambito del progetto “Acque”, dopo una giornata di studio dedicata al tema dell’irrigazione in provincia di Grosseto svoltasi nel novembre 2024 e diverse riunioni di approfondimento del tavolo tecnico attivato al Polo, ha organizzato una tavola rotonda di sintesi sul tema “Acqua e agricoltura in provincia di Grosseto”.

A partire dal 2023, alla Fondazione Polo universitario grossetano è stato attivato il “Tavolo Acque,” allo scopo di circoscrivere gli elementi significativi del rapporto acqua-agricoltura in provincia di Grosseto. Molti sono stati i contributi forniti dai vari soggetti interessati, pubblici e privati e la tavola rotonda che si è svolta oggi è stata l’occasione per fare una sintesi sul lavoro svolto, auspicando tra l’altro l’attivazione di un progetto di ricerca promosso dal Polo universitario grossetano che parta dai bisogni del territorio e che sia finanziabile attraverso bandi pubblici.

La tavola rotonda

Tutti i partecipanti al tavolo tecnico hanno convenuto che il trasferimento tecnologico, la formazione e la collaborazione continuativa e strutturata fra gli attori coinvolti, siano elementi indispensabili per ogni tentativo di gestione efficiente delle acque, in un territorio che mantiene una vocazione agricola e che si deve confrontare con una utilizzazione della risorsa irrigua attenta ma efficace.

Determinante a questo scopo è il contributo di tutte le Istituzioni che hanno competenze sulla gestione dell’acqua, ma anche delle organizzazioni professionali agricole, degli agricoltori e dei professionisti che operano nel settore agricolo, dai quali gli organizzatori si attendono una partecipazione propositiva.

La presenza alla tavola rotonda di tutte le istituzioni che si occupano di acqua in agricoltura ha consentito agli organizzatori di mettere insieme una compagine di alto livello. L’auspicio, al termine di questo lavoro, è il coinvolgimento dei decisori politici, che da un tavolo come questo possono ottenere spunti e soluzioni per un impiego efficace delle risorse.

L’evento è stato organizzato insieme all’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi, proseguendo una collaborazione di lunga durata sul progetto “Acque”. Coordinatori del “Tavolo Acque” della Fondazione Polo universitario grossetano sono gli agronomi Giampaola Pachetti (membro del CdA della Fondazione Polo universitario grossetano) e Domenico Saraceno.