Pescatori: no del Comune di Orbetello al concordato preventivo

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione del Comune di Orbetello ha assunto la decisione di esprimere parere contrario al concordato preventivo presentato dalla cooperativa “La Peschereccia”.

La decisione arriva dopo che l’Ente è stato ufficialmente coinvolto in qualità di creditore, nel comitato creditori, come da comunicazione del Commissario giudiziale incaricato del procedimento dal Tribunale di Grosseto, il quale ha chiesto ufficialmente il parere sul concordato preventivo presentato dalla cooperativa.

E’ il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, a spiegare le modalità e le motivazioni del parere negativo espresso ufficialmente in una delibera di Giunta: «Non è stata una decisione della sola Giunta – dice –, ma dell’intera maggioranza all’unanimità. Ci rendevamo conto della portata della decisione da prendere e, come Giunta, abbiamo quindi deciso di discuterne in modo approfondito, sentendo anche il parere dei consiglieri comunali di maggioranza».

«Abbiamo quindi promosso – sottolinea il primo cittadino – un sereno dibattito interno e la decisione sul parere contrario è arrivata dalla Giunta e da tutti i consiglieri di maggioranza unanimemente. Non solo: come amministrazione abbiamo tenuto conto anche del parere degli uffici comunali competenti, anch’esso negativo al concordato preventivo, in quanto accettare avrebbe significato perdere volontariamente ogni diritto sui crediti che l’Ente deve ancora riscuotere».

«Non potevano quindi – dice ancora il sindaco – rinunciare volontariamente a dei soldi che non sono nostri, ma di tutti i cittadini, in quanto è bene sottolineare che l’Ente gestisce soldi pubblici. Ricordiamo che, in questi anni, ci siamo prodigati molto per supportare sia la cooperativa “La Peschereccia” che l’Opl, rinnovando per esempio la convenzione nel 2019. Abbiamo cercato di non far mancare mai il nostro appoggio alle famiglie dei pescatori, ma siamo sempre stati in attesa di un piano aziendale concreto, attuabile e sostenibile, in grado di risollevare l’attività della cooperativa e che portasse, quindi, a saldare le pendenze con l’Ente, anche attraverso un accordo».

«Abbiamo ultimamente avuto proposte – conclude Casamenti – che non soddisfacevano in alcun modo le caratteristiche di accoglimento in quanto, ancora una volta, si cercava di azzerare non solo il debito pregresso, sul quale l’amministrazione Comunale poteva anche essere d’accordo, ma anche il pagamento di tutti i canoni futuri. Perciò oggi la proposta di concordato è stata considerata non ricevibile dal Comune. Naturalmente, il Comune di Orbetello è soltanto uno della più ampia platea di creditori inseriti nel concordato nel comitato dei creditori, che, nei prossimi giorni, dovranno inviare il proprio parere. Però ci sembrava giusto dare comunicazione della nostra decisione unanime alla cittadinanza in modo trasparente e articolato».