Cultura, presepi e festa: in paese torna “Natale di Luce”

Arcidosso (Grosseto). Arcidosso si prepara a vivere uno dei periodi più suggestivi dell’anno con un calendario che unisce tradizione, creatività e partecipazione.

Il programma di “Natale di Luce” 2025 accompagna infatti residenti e visitatori lungo un percorso che attraversa i luoghi simbolo del paese, valorizzandone storia, identità e vocazione culturale.

Il cartellone prende il via venerdì 6 dicembre, giorno dedicato a San Niccolò, patrono del paese, che inaugura ufficialmente le festività. La giornata si aprirà al Castello Aldobrandesco con l’inaugurazione della mostra collettiva “Sguardi sull’Amiata”, un viaggio artistico che raccoglie sensibilità e sguardi ispirati alla montagna e alle sue comunità.

A seguire, la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Niccolò lascerà spazio all’inaugurazione del suggestivo presepe artistico di via Cavour, realizzato con le statue delle monache di Betlemme. Via Cavour diventerà anche la protagonista della via dei musei, il percorso culturale che, per tutto il periodo natalizio, offrirà aperture straordinarie dei poli museali del Castello Aldobrandesco e del centro storico, rendendo più accessibili collezioni, archivi, itinerari storici e spazi espositivi.

L’atmosfera di festa avvolgerà il paese con il percorso dei presepi diffusi – dal Parco della Rimembranza alla chiesa di San Leonardo – e con l’apertura della pista di ghiaccio al Nido di Fate. Alle 17 le luminarie accenderanno simbolicamente il Natale arcidossino, creando un itinerario di luce tra le vie del paese.

“Sono orgoglioso di presentare un Natale che parla di comunità, identità e partecipazione – dichiara il sindacoJacopo Marini -. Il 6 dicembre rappresenta il cuore da cui si irradia un calendario vario e inclusivo, costruito grazie al contributo di associazioni, volontari e realtà culturali che animano la vita del nostro territorio. Arcidosso si illumina non solo di luci, ma di relazioni, esperienze condivise e momenti di autentica convivialità”.

Il programma proseguirà poi nei giorni e nelle settimane successive con un’ampia varietà di appuntamenti che intrecciano musica, tradizioni popolari, teatro, spiritualità e momenti di socialità. Tra i primi eventi in calendario spicca “Arcidosso in Musica”, la rassegna di canti popolari in programma il 7 dicembre, seguito dalla nuova edizione dei “Presepi in rima” a Salaiola, prevista per il 20 dicembre. La vigilia sarà animata dal passaggio della street band e dall’arrivo di Babbo Natale, mentre il 26 dicembre tornerà la storica “Panfortata in Castello”, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità.

Particolare rilievo assume anche la proposta teatrale del periodo natalizio: il 28 dicembre, al Teatro degli Unanimi, andrà in scena “Cavalleria Rusticana” con doppia replica, uno degli appuntamenti culturali di punta di tutto il cartellone. Accanto agli eventi teatrali e musicali, il Castello Aldobrandesco ospiterà anche il grande “Capodanno al Castello”, con il cenone e il dj set aperto a tutta la comunità.

Durante tutte le festività, musei e luoghi culturali rimarranno aperti con orari ampliati, dando vita alla Via dei musei in via Cavour, un percorso che permette di scoprire collezioni e spazi espositivi che raccontano la storia e l’identità del territorio. Numerose saranno inoltre le attività dedicate ai bambini e alle famiglie, dai laboratori creativi alle iniziative nei poli museali, rendendo il Natale un’esperienza inclusiva e diffusa, pensata per valorizzare ogni angolo del paese.

Il programma completo

Venerdì 6 dicembre – San Niccolò, patrono di Arcidosso

Ore 15.30 Castello Aldobrandesco – Inaugurazione della mostra collettiva “Sguardi sull’Amiata”

Dalle ore 16.30:

chiesa di San Niccolò – Celebrazione eucaristica

Via Cavour – Inaugurazione del presepe artistico con statue delle monache di Betlemme (allestimento Crescenzi-Modesti) Presepi diffusi: Parco della Rimembranza, via Cavour, Chiesa di San Leonardo, ingresso al Castello Aldobrandesco. Nido di Fate – Apertura della pista di ghiaccio

Ore 17.00 – Accensione delle luminarie

Domenica 7 dicembre

Ore 15.30 – Centro sociale in via degli Olmi – “Arcidosso in musica”, rassegna di canti popolari (Galella–Bargagli) – Ingresso libero

Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre

Ore 21.00 – Teatro degli Unanimi – Saggio della scuola di musica

Sabato 13 dicembre

Festeggiamenti per il 50° anniversario della Società Basket Arcidosso:

ore 15.00 – Palazzetto – Ritrovo, saluti e premiazioni;

ore 19.00 Nido di Fate – Aperitivo conviviale

Venerdì 19 dicembre

Castello Aldobrandesco – Primo appuntamento del “Passaporto della Cultura” (Musei di Maremma)

Sabato 20 dicembre

Ore 16.00 – Salaiola – 13° edizione di “Presepi in rima” (ritrovo ai Pozzi lavatoi)

Mercoledì 24 dicembre – Vigilia di Natale

Ore 16.00 – Street band per le vie del paese, brindisi finale al Nido di Fate

Ore 17.30 – Arrivo di Babbo Natale e dono ai bambini

Ore 22.00 – Chiesa di San Leonardo – Messa della vigilia dell’Anno giubilare 2025 (animano il coro parrocchiale e i bambini del catechismo). Benedizione dei Bambinelli e luce di Betlemme

Giovedì 25 dicembre

Ore 11.00 – Celebrazione eucaristica solenne alla Madonna incoronata

Venerdì 26 dicembre

Ore 21.00 – Castello Aldobrandesco – Panfortata in Castello

Sabato 27 dicembre

Ore 21.00 – Teatro degli Unanimi – Concerto della corale “G. Verdi”

Ore 23.00 – Castello Aldobrandesco – “Vacanze di Natale!”, serata disco anni ’80/’90

Domenica 28 dicembre

Teatro degli Unanimi – “Cavalleria Rusticana”

Ore 18.00 e replica alle ore 21.00 (prenotazione al numero 366.472612 – biglietto al costo di 15 euro)

Mercoledì 31 dicembre – Capodanno al Castello

Cenone e dj set al Castello Aldobrandesco

Prenotazione della cena: cell. 366.7472612

Dopo mezzanotte dj set a ingresso libero

Domenica 4 gennaio

Festa dei Musei – Ingresso libero ai musei del Castello (mattina e pomeriggio)

Ore 16.00 Castello – Laboratorio gratuito per bambini “Aspettando i Re Magi”

Martedì 6 gennaio

Dalle ore 16.30 – Nido di Fate – Arriva la Befana con giochi per bambini