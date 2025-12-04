Home AttualitàGiornata delle persone con disabilità: Archivio di Stato e Uici insieme per abbattere le barriere
Giornata delle persone con disabilità: Archivio di Stato e Uici insieme per abbattere le barriere

L’evento ha consentito di riprendere le fila del discorso avviato il 9 giugno con l’inaugurazione della mostra “Archivi oltre le barriere”

di Redazione
Grosseto. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità l’Archivio di Stato di Grosseto ha ospitato un incontro informale con la sezione locale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

L’evento ha consentito di riprendere le fila del discorso avviato il 9 giugno con l’inaugurazione della mostra “Archivi oltre le barriere” per illustrare anche alla comunità dei non vedenti i vari interventi messi in atto dall’Istituto, grazie ai fondi del Pnrr, ai fini di una divulgazione maggiormente inclusiva del patrimonio archivistico. 

I pannelli tattili e le audioguide sulla piattaforma izi.travel sono stati oggetto di un vivace confronto di idee in un clima di dialogo costruttivo, cui hanno preso parte la direttrice Eloisa Azzaro, lo staff dell’Archivio e la presidente dell’Uicgr Sioli Sereni, con alcuni membri dell’associazione.

Ferme restando le peculiarità che rendono gli archivi un luogo al quale ci si approccia con attitudine diversa rispetto all’ambito museale, per sua natura più aperto ad una fruizione multisensoriale, l’Istituto auspica per il futuro di investire nuove risorse per avvicinare i non vedenti alle bellezze documentarie cogliendo l’opportunità offerta da mostre, convegni e laboratori.

Lo scambio arricchente si è concluso, dunque, con la promessa di una collaborazione finalizzata all’avvio di progetti volti ad abbattere progressivamente le barriere fisiche, ma prima ancora quelle del pregiudizio. 

Lascia un commento

