“Tuttorial”: gli Oblivion in scena al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). Dagli schermi di pc e tablet arrivano, in carne ed ossa, sul palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica gli Oblivion.

Il quintetto emerso come fenomeno su YouTube, amato anche dai giovanissimi per le loro parodie, in dieci minuti, di capisaldi della letteratura italiana presenta lo spettacolo “Tuttorial” venerdì 5 dicembre, alle 21.15.

Lo spettacolo

Una produzione di Agidi, di e con gli Oblivion, ovvero Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, “Tuttorial” è una realtà alternativa, dove Galileo Galilei è una star di TikTok, Leonardo Da Vinci non riesce a produrre contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea. Senza senso e senza tempo, personaggi di varie epoche allietano le giornate dei loro follower in cambio dell’agognato successo con l’intento di dare piacere per monetizzare, in pratica, il mestiere più antico del mondo.

E tutti sono ben felici di farlo, a partire dai cinque Oblivion che spaziano dai litigi tra Bell e Meucci sull’invenzione del telefono, al presentarci le creature tipiche delle modernità come l’infaticabile Rider e il pavido Leone da tastiera fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica all’attualità.

E in questa folle playlist non poteva mancare una vecchia conoscenza del gruppo, il caro Alessandro Manzoni, che questa volta vuole ambientare i suoi “Promessi Sposi” nelle serie Tv più famose di tutti i tempi.

“Tuttorial” è un vero e proprio strumento di orientamento grazie al quale in poche e semplici note, i grandi interrogativi umani avranno risposte alla portata di tutti. Con il virtuosismo dei loro arrangiamenti, effetti sonori avveniristici e quella innata voglia di distruggere gli schemi, gli Oblivion cantano, suonano, percuotono diventando anche l’orchestra di loro stessi e realizzano ogni sera un anti-musical carbonaro a metà tra avanspettacolo e dj-set.

La regia è di Giorgio Gallione, le scene di Lorenza Gioberti, i costumi di Erika Carretta e il disegno luci di Andrea Violato.

Prima dello spettacolo, alle 19.45, è in programma la cena a teatro a cura del ristorante Marula a Teatro (costo 25 euro, prenotazioni al 331.3506068).

Prossimi appuntamenti

Domenica 14 dicembre debutta la rassegna “Famiglie a teatro” con “Pelle d’asino”, mentre giovedì 18 dicembre salirà sul palco Stefano Fresi con “Dioggene” nell’ambito della stagione teatrale.

Biglietti e informazioni

I biglietti per i singoli spettacoli, al prezzo di 25 euro intero e 21 euro ridotto per il primo settore e 20 euro intero e 13 euro ridotto per il secondo settore, saranno acquistabili alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda, nella sede di via Roma all’interno del complesso ex Ilva, con apertura ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, oppure online sul sito www.adarte.18tickets.it. Le riduzioni spettano alle persone sotto i 25 anni, sopra i 65 anni e alle persone con disabilità.

Per informazioni: https://teatrofonderialeopolda.it/

Nella foto di Laila Pozzo: gli Oblivion