Polo agroalimentare, Conferenza dei Servizi positiva: la Provincia procede con la gara d’appalto

Grosseto. La Provincia di Grosseto comunica che si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi che ha rivisto e aggiornato il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo fabbricato da destinare al Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare toscana (Pitat, nella foto il rendering del progetto), che sarà realizzato a Rispescia, in località Enaoli.

L’intervento, di cui la Provincia di Grosseto è il soggetto attuatore, è finalizzato alla realizzazione di un nuovo immobile ad uso direzionale nell’ambito del “Nuovo patto per lo sviluppo. Intervento per l’industria e la trasformazione agroalimentare della provincia di Grosseto”. L’aggiornamento del progetto esecutivo è stato reso necessario a seguito delle mutate esigenze e finalità pubbliche.

Durante la Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti pareri fondamentali che hanno portato alla chiusura positiva del procedimento:

nulla osta urbanistico e compatibilità paesaggistica da parte del Comune di Grosseto

parere idro-esigente favorevole da parte di Acquedotto del Fiora spa;

nulla osta alle opere di scavo dalla Soprintendenza, con prescrizione di sorveglianza archeologica;

nulla osta di competenza da parte di Ente Terre regionali toscane, proprietaria dell’area;

parere positivo sui requisiti acustici e sul sistema di smaltimento delle acque reflue (fitodepurazione).

L’amministrazione provinciale ha formalmente approvato le risultanze della Conferenza, acquisendo tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso necessari per dare seguito all’opera. La Regione Toscana ha approvato la variante al progetto infrastrutturale e il nuovo quadro economico dell’opera, per una spesa complessiva di 2 milioni e 855mila euro.

“Esprimo soddisfazione per la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi – ha dichiarato il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola –. A questo punto gli uffici della Provincia sono al lavoro con l’obiettivo di indire la gara d’appalto nei prossimi giorni, per avviare quanto prima i lavori di costruzione del fabbricato e completare la realizzazione del Polo. Interpretando la richiesta di innovazione delle aziende del comparto agroalimentare della provincia di Grosseto, questo centro diventerà un punto di riferimento e di incontro tra il mondo della ricerca e quello della produzione e trasformazione, fornendo una serie di servizi che contribuiranno ad aumentare la competitività della filiera olivo-oleicola, vinicola, cerealicola, zootecnica ed ittica”.