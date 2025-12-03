Teatro Fonderia Leopolda: affidata la gestione del bar e del catering

Follonica (Grosseto). E’ stato affidato il servizio di gestione del bar e del catering negli spazi interni ed esterni del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per il periodo dicembre 2025 – giugno 2026: coprirà le serate di apertura del teatro per la stagione teatrale e per gli eventi.

A seguito della procedura di gara indetta dall’ufficio Attività culturali, il servizio è stato affidato all’operatore economico Peggi Giovanni ditta individuale, con sede a Follonica ed esperienza nel settore.

L’operatore economico ha avanzato una proposta che tiene conto di tanti aspetti, tra cui la valorizzazione dei prodotti tipici locali, il rispetto dell’ambiente e la comunicazione coordinata con il Teatro Fonderia Leopolda.

“Tutti aspetti – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla cultura Stefania Turini – che stanno a cuore a questa amministrazione comunale, che ha come strategia quella di valorizzare la struttura, anche dal punto di vista dei servizi offerti agli utenti”.

Un salto di qualità che riguarda vari passaggi, anche dal punto di vista culturale: “Ricordiamo infatti – continuano – che è proprio di questi giorni la scelta della nostra amministrazione di affidare a Abf Philanthropy Advisors il servizio di supporto tecnico-specialistico per la valutazione, la progettazione e l’avvio del nuovo soggetto giuridico che sarà chiamato a gestire il teatro dopo la scadenza dell’attuale affidamento, prevista per il 30 giugno 2027”.

Nel dettaglio: Abf Philanthropy Advisors è centro studi e una società di consulenza nata su iniziativa della Andrea Bocelli Foundation (Abf), organizzazione fondata dal maestro Andrea Bocelli e riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno nel campo dell’educazione, della cultura e dello sviluppo sociale.

“Il progetto che vediamo per il nostro teatro cittadino è molto ambizioso e prevede azioni a breve e a lungo termine, tra dotare la struttura di un servizio bar e catering di alta qualità, che funzionerà intanto fino a giugno 2026 in occasione di tutte le serate ed eventi di apertura”, concludono sindaco e assessore.