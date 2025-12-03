Il Natale arriva in paese e nelle frazioni: un mese di eventi per celebrare le festività

Santa Fiora (Grosseto). Da metà settimana prendono il via a Santa Fiora, le iniziative del Natale.

Il Comune ha presentato il cartellone delle festività natalizie con un mese di eventi che includono gli appuntamenti ormai consolidati della tradizione insieme a novità pensate per valorizzare il patrimonio culturale e identitario del borgo, come “Aspettando la Fiaccolata” e il “Torneo itinerante di Panforte”.

Si comincia da questa settimana: giovedì 4 dicembre, per celebrare Santa Barbara, apertura straordinaria del Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata, a cura dell’associazione Minatori per il Museo, con ingresso gratuito, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.

Venerdì 5 dicembre, alle 16, in piazza Garibaldi, il magico momento dell’accensione dell’albero con le bambine e i bambini della scuola elementare, accompagnati dalla Filarmonica Gioberto Pozzi e intrattenimento delle Renne Matte, a cura della proloco.

Sabato 6 dicembre, alle 9, la visita guidata al Museo delle miniere e alla miniera del siele (informazioni e prenotazioni cell. 329.0216464).

Domenica 7 dicembre, alle 10, apertura della mostra di cartoline e dei titoli azionari delle miniere della Toscana a cura di Filippo Ferraro Fano e Simone Beccari, con la presentazione da parte degli autori.

Alle 11.30, nella Pieve delle Sante Flora e Lucilla, la Santa Messa in onore di Santa Barbara e a seguire la processione al monumento dei minatori con la partecipazione della Filarmonica Gioberto Pozzi. (Per partecipare al pranzo di Santa Barbara informazioni e prenotazioni al numero 39.349.3200252). Alle 16.30 il programma prosegue con la proiezione del cartone animato “Inside out” e merenda, nella Sala del Popolo, a cura del Centro commerciale naturale di Santa Fiora che, alle 18.30, organizzano anche “GINgle Bells”, un aperitivo itinerante a base di gin nelle attività commerciali aderenti e alle 21 la seconda tappa del torneo di panforte itinerante, al circolo ricreativo di Bagnore.

“Grande attenzione quest’anno è dedicata ai giorni che precedono la Fiaccolata del 30 dicembre – sottolinea Serena Balducci, assessore comunale al turismo –, che rappresenta uno degli eventi simbolo del patrimonio immateriale di Santa Fiora: l’edizione 2025 sarà arricchita infatti dal progetto ‘Aspettando la Fiaccolata’, un festival diffuso di tre giorni il 27, 28 e 29 dicembre, con luci, musica, racconti, laboratori per bambini, spettacoli e momenti di approfondimento culturale sul valore delle tradizione dei riti del fuoco. Con ‘Aspettando la Fiaccolata’ vogliamo aprire le porte del paese, far conoscere la storia profonda di questo rito comunitario e raccontare il valore del fuoco come patrimonio vivo, che ogni anno continua a unire generazioni, famiglie e visitatori. Tutti questi eventi preparatori contribuiranno ad accrescere l’attesa per la magica notte del 30 dicembre, in cui le vie di Santa Fiora si popolano per vivere la gioia di un momento di condivisione con l’accensione delle carboniere, cataste di legna infuocate, che riscaldano la notte, tra musica, divertimento e piatti tipici.”

“Il cartellone del Natale prevede una grande varietà di iniziative per tutti – continua Serena Balducci -, dalle escursioni ai concerti. Torna il presepe vivente la sera del 27 dicembre, alle 21; il 31 dicembre saluteremo il 2025 in piazza tutti insieme e il primo gennaio accoglieremo il nuovo anno con il consueto concerto della Filarmonica. Il cartellone delle festività natalizie chiude con le iniziative per la Befana. Desidero ringraziare sentitamente tutte le associazioni, i volontari, la Pro Loco, il Centro commerciale naturale e le realtà culturali del paese, che hanno lavorato con passione per rendere possibile un programma così ricco. Senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile: la loro energia è il cuore pulsante del Natale a Santa Fiora”.

Il programma

Ecco il programma:

Il 4 dicembre, per Santa Barbara, Apertura straordinaria del Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata. Ingresso gratuito con orario 10.30 – 12.30 e 16.00 – 18.00. Tutte le iniziative del fine settimane legate ai festeggiamenti di Santa Barbara sono a cura dell’associazione Minatori per il Museo.

Il 5 dicembre, alle 16, si accende il Natale: accensione dell’albero con i bambini delle scuole elementari accompagnati dalla Filarmonica Gioberto Pozzi e intrattenimento con Le Renne Matte. A cura di Pro Loco Santa Fiora.

Il 6 dicembre, alle 9.00, visita guidata al Museo delle miniere ed alla miniera del siele. Dopo la visita al Museo, alle 10.30 ritrovo ai cancelli della miniera del siele da raggiungere con la propria auto. Si consiglia abbigliamento invernale comodo, scarpe da trekking e acqua. Costo intero 10,00 euro, ridotto (5-11 anni) 5,00 euro. Minimo 10 partecipanti, per informazioni e prenotazioni cell. +39.329.0216464.

Il 7 dicembre, alle 10.00, al Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata “Mostra di cartoline e titoli azionari delle miniere toscane” a cura di Filippo Ferraro Fano e Simone Beccari. Presentazione da parte degli autori.

Alle 11.30, alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla, Santa Messa in onore di Santa Barbara e a seguire processione al monumento dei minatori con la partecipazione della Filarmonica Gioberto Pozzi. Alle 13 il tradizionale pranzo di Santa Barbara al ristorante Il Fungo di Bagnolo. Informazioni e prenotazioni: cell. + 39.349.3200252. Alle 16.30 proiezione del cartone animato “Inside out” e merenda nella Sala del Popolo. Biglietto + merenda 10,00 euro. A cura del Centro commerciale naturale di Santa Fiora. Dalle 18.30 “GINgle Bells”, aperitivo itinerante a base di gin nelle attività commerciali, a cura del Centro commerciale naturale di Santa Fiora. Alle 21.00, al Circolo ricreativo di Bagnore, la 2^ tappa del torneo di panforte itinerante.

Il 12 dicembre, alle 16.30, nella Sala del Popolo, presentazione del libro “Ci chiamavano ribelli” di Dario Colantoni, nella Sala del Popolo, a cura di Anpi – Sezione Amiata grossetana. Alle 21.00, al circolo ricreativo Bagnore, spettacolo narrativo teatrale e musicale “Quanto fuoco c’è lassù: l’ultimo giorno di Davide Lazzeretti”, di Erika Comina e Andrea Sani, a cura di Daniele Albertini. Gradita prenotazione al +39.334.1109709.

Il 13 dicembre, alle 21, al Teatro Camilleri, “Secondo lei”, scritto e diretto da Caterina Guzzanti, a cura di Fondazione Santa Fiora Cultura. Alle 21, al Circolo Insieme di Bagnolo, 3^ tappa del torneo di panforte itinerante.

Il 20 dicembre, alle 9.00, con ritrovo in piazza Garibaldi, escursione “Santa Fiora ed il suo paesaggio: storie di miniere e di sorgenti”. Dal Museo delle miniere di mercurio alle sorgenti del Fiora sul percorso della Via dell’acqua. Costo 12,00 euro a persona, gratis sotto i 16 anni. Per infomazioni e prenotazioni, contattare Noemi, guida ambientale escursionistica, al numero +39.329.0216464. Alle 21.00, al Circolo della Selva, 4^ tappa del torneo di panforte itinerante.

Il 21 dicembre, alle 17.00, al Teatro Camilleri, concerto di Natale della Junior Band della Filarmonica Gioberto Pozzi, direttore maestro Pablo Cleri, ospiti speciali i bambini di prima, seconda e terza elementare della scuola primaria di Santa Fiora, diretti da Tatiana Dondolini. Ingresso libero.

Il 24 dicembre, alle 16.30, in piazza Garibaldi arriva Babbo Natale con la slitta e i suoi elfi per donare i regali a grandi e piccini, a cura del Motoclub Santa Fiora e di Pro Loco Santa Fiora.

Il 25 dicembre serata di Natale al Kartika.

Il 26 dicembre, alle 17.30, alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla tradizionale concerto di Natale della Corale Padre Corrado Vestri.

27, 28 e 29 dicembre “Aspettando la Fiaccolata”: luci, racconti e musica a Santa Fiora. Festival diffuso di tradizioni, cultura, musica e intrattenimento per grandi e piccini

Il 27 dicembre, alle 9.00, con ritrovo in piazza Garibaldi, escursione “Santa Fiora ed il suo paesaggio: storie di miniere e di sorgenti”. Dal Museo delle miniere di mercurio alle sorgenti del Fiora sul percorso della Via dell’acqua. Costo 12,00 euro a persona/ gratis sotto i 16 anni. Per informazioni e prenotazioni, contattare Noemi, guida ambientale escursionistica, al numero +39.329.0216464. Dalle 10 fino a tarda sera apertura degli stand gastronomici e mercatino d’inverno. Alle 16, sotto il Portone “Accendi la tua fiaccola”: laboratorio manuale per bambini con materiali naturali per realizzare piccole carboniere simboliche da portare a casa. Informazioni e prenotazioni all’Ufficio Turistico (cell. +39.3716219625), a cura di AccogliAmiata Aps. Alle 18.30, concerto del Coro dei Minatori di Santa Fiora sotto il portone. Alle 21.00, a Montecatino presepe vivente a cura di Contrada Santa Fiora.

Il 28 dicembre, dalle 10.00 fino a tarda sera apertura degli stand gastronomici e mercatino d’inverno. Alle 10, sotto al Portone, talk “La Fiaccolata come patrimonio vivo”, con esperti e organizzatori di tradizioni legate al fuoco dei Comuni vicini. Alle 10.00 per le vie del borgo caccia al tesoro per famiglie “Alla ricerca del fuoco”, per bambini e famiglie, con tappe a tema fuoco, luce e Fiaccolata. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni all’ufficio turistico, al numero +39.371.6219625. Alle 16.30 animazione itinerante e spettacolo di fuoco della compagnia artisti di strada Syn Circus. Alle 18.00 musica itinerante con Saxo Sax.

Il 29 dicembre, alle 10.00, passeggiata narrata lungo le vie del fuoco con visita alle Robbiane. Prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico al numero +39.371.6219625. Alle 10.30, nella Sala del Popolo, conferenza sul tema “!Spiritualità di Memo Vagaggini”. Intervengono Carla Benocci, Alfio Bigiotti, Diletta Bigiotti. Alle 15.30 in piazza Garibaldi spettacolo di teatro e danza “Il Valzer della Trasformazione”. Alle 18 musica in piazza con Trío Ayni, musica dal mondo per un Natale di tutti i popoli.

Il 30 dicembre, alle 18.00, nel centro storico “Canti di Natale sotto l’albero” e la Fiaccolata.

Il 31 dicembre, alle 22.00, in piazza Garibaldi “Capodanno in Piazza!”, DJ Matte Shaker (Special Guest) + Vocalist KG Man (Quartiere Coffee)

Il primo gennaio, alle 17.30, al Teatro Camilleri Galà d’Opera, “A Capodanno ‘Libiamo ne’ lieti calici'”, a cura della Filarmonica Gioberto Pozzi e della Corale Vestri, direttore maestro Daniele Fabbrini. Biglietti 10,00 euro intero, ridotto 5,00 euro (7-12 anni), gratuito sotto i 6 anni.

Il 2 gennaio, dalle 16.30 alle 17.00 torneo di panforte per bambini con merenda a cura del Centro commerciale naturale di Santa Fiora.

Il 3 gennaio, alle 21.00, sotto il Portone gran finale del torneo di panforte itinerante.

Il 5 gennaio, alle 17, “Befanate tradizionali”, con canti tradizionali nelle frazioni di Santa Fiora.

Il 6 gennaio, alle 15.30, “Arriva la Befana!”, in piazza Garibaldi. A cura di Pro Loco Santa Fiora.