Luci, musica, artigianato e tradizione: i mercatini di Natale arrivano in paese e nelle frazioni

Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano presenta il calendario dei mercatini di Natale 2025, un mese ricco di appuntamenti che coinvolgerà gran parte del territorio grazie alla collaborazione delle associazioni locali, delle Pro Loco, dei commercianti e dei tanti volontari che ogni anno contribuiscono alla riuscita delle iniziative natalizie.

Dicembre si trasformerà così in un percorso diffuso di luci, musica, artigianato e tradizione.

Le festività si apriranno a Caldana, dove sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre il centro storico e le suggestive cantine medievali ospiteranno i mercatini di Natale, organizzati dall’Associazione commercianti di Caldana, con artigianato, degustazioni enogastronomiche, prodotti tipici, momenti di folklore e attività dedicate a grandi e piccoli, in un’atmosfera unica che si rinnova di anno in anno. Ad attendere gli ospiti ci sarà anche la Casa di Babbo Natale e la gara dei presepi.

Il calendario proseguirà a Ravi, sabato 13 dicembre, quando il castello e le vie del borgo si animeranno con i mercatini artigianali, la musica dal vivo dei Cantori dell’Isola Clodia, la Bottega degli Elfi, vin brulè, panini, donzelle e ciambelle calde, per un pomeriggio di festa che coinvolgerà l’intera comunità organizzata dal Ccr Ravi.

Il giorno successivo, domenica 14 dicembre, il Natale arriverà nel centro storico di Gavorrano con l’organizzazione della Proloco Gavorrano, con l’apertura dei mercatini in piazza Buozzi, musica live e la prima edizione del presepe vivente, che porterà un momento di grande suggestione e partecipazione. Per tutta la giornata sarà attiva anche l’area street food, dal pranzo fino alla sera alle 19 e ci sarà anche la Casa di Babbo Natale.

Le celebrazioni si concluderanno a Bagno di Gavorrano nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 dicembre, quando le vie del paese accoglieranno i mercatini di Natale dell’Associazione commercianti Bagno di Gavorrano, con musica non stop, bancarelle di artigianato, punti ristoro, animazione per bambini e la Casa di Babbo Natale, sempre amatissima dai più piccoli.

«Il periodo natalizio è da sempre un momento in cui le nostre comunità si stringono, condividono tradizioni e vivono la bellezza dei nostri borghi – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri –. Come Comune vogliamo sostenere e valorizzare il grande lavoro delle associazioni e dei volontari che, con passione, rendono possibile un programma così ricco e distribuito in tutto il territorio comunale. I mercatini di Natale rappresentano non solo un’occasione di festa, ma anche un’opportunità per promuovere l’artigianato locale, i prodotti tipici e il nostro patrimonio storico e culturale. Invito tutti i cittadini, e chi vorrà venirci a trovare, a partecipare agli eventi: sono momenti che rafforzano il senso di comunità e trasmettono ai più piccoli la magia del Natale. Ringrazio sinceramente tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione di queste iniziative. Insieme, continuiamo a far crescere Gavorrano».