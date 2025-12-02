Home AttualitàSolidarietà e dolcezza: ecco i “Panettoni solidali” per aiutare le Iron Mamme
Solidarietà e dolcezza: ecco i “Panettoni solidali” per aiutare le Iron Mamme

L'evento è in programma lunedì 8 dicembre

Grosseto. Un evento che lega solidarietà ed eccellenze del territorio.

Uno show coking pieno di golosità quello in programma lunedì 8 dicembre, a partire dalle 16 al Lux, in via Orcagna 61 a Grosseto.

Protagonista assoluto dell’evento sarà Paolo Rufo, il pasticcere gourmet della pasticceria Millevoglie di Albinia, che con la sua simpatia e la sua professionalità riesce a deliziare tutti i palati. 

Paolo Rufo darà una dimostrazione della sua bravura ed illustrerà i progetti solidali che metterà in atto per aiutare le Iron Mamme Odv Autismo Grosseto.

Durante l’evento verranno venduti i panettoni solidali preparati dallo chef (offerta minima 10,00 euro), il cui ricavato sarà totalmente devoluto all’associazione Iron Mamme Odv Autismo Grosseto, che saranno presenti all’evento. 

Lux Event offrirà a tutti i partecipanti un aperitivo.

Il direttivo dell’associazione Iron Mamme ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento importantissimo per raccogliere fondi per i loro progetti inerenti la psicomotricità e l’autonomia dei bambini e dei ragazzi autistici: un grazie speciale alla sensibilità di Paolo Rufo, all’importante aiuto dato da Klaudio Viska, a Dominga Tammone di Libertà Creativa, al fotografo Luca Managlia, a Tecnoseal e a Self Omninutrition.

Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio WhatsApp al numero 348,8420895.

