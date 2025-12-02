Home Colline del FioraNatale di solidarietà: il Comune chiama a raccolta i negozi per offrire i voucher spesa
Natale di solidarietà: il Comune chiama a raccolta i negozi per offrire i voucher spesa

Domande entro il 9 dicembre per aderire alla distribuzione dei buoni spesa destinati alle famiglie per il Natale 2025

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto agli esercizi commerciali in sede fissa di vendita al dettaglio di generi alimentari interessati ad aderire alle iniziative natalizie 2025 attraverso la fornitura di voucher spesa destinati alla cittadinanza.

L’iniziativa prende avvio a seguito della deliberazione della Giunta comunale n.251 del 27 novembre scorso, che ha definito gli indirizzi per le attività natalizie di quest’anno.

La manifestazione di interesse ha l’obiettivo di creare un elenco di esercizi disponibili a collaborare nella distribuzione dei buoni spesa, che saranno utilizzati dall’ente come premi o contributi nell’ambito delle iniziative programmate per il periodo natalizio.

I voucher, destinati all’acquisto esclusivo di prodotti alimentari di prima necessità – tra cui pane, pasta, latte e derivati, carne, pesce, frutta, verdura, prodotti conservati e altre categorie indicate nell’avviso – saranno consegnati ai beneficiari dal Comune o da un soggetto incaricato. Ogni buono riporterà un numero progressivo e gli estremi del beneficiario, che dovrà essere verificato dall’esercente al momento dell’acquisto.

Gli esercizi commerciali interessati dovranno presentare domanda utilizzando il modello che si trova sul sito dell’ente (www.comune.manciano.gr.it), inviandolo all’indirizzo Pec del Comune di Manciano (comune.manciano@postacert.toscana.it) entro le ore 24.00 del 9 dicembre 2025. L’avvenuta iscrizione nell’elenco potrà essere verificata successivamente sul sito istituzionale dell’ente.

L’amministrazione comunale rinnova l’invito agli esercenti del territorio a partecipare a questa iniziativa, che intende rafforzare il sostegno alle famiglie e promuovere un Natale all’insegna della solidarietà e della collaborazione con le realtà commerciali locali.

