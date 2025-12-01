Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Grosseto. Giovedì 4 dicembre AdF sarà al lavoro a Principina a Mare, nel comune di Grosseto, per il rifacimento della camera di manovra in via del Muggine.

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Rio Grande, piazza del Tirreno, via del Calamaro, via del Capitone, via del Delfino, via del Dentice, via della Cernia, via della Conchiglia, via della Murena, via dell’Anguilla, via dell’Aragosta, via dell’Arselle, via della Seppia, via della Sogliola, via della Spigola, via della Tinca, via della Torpedine, via della Triglia, via della Trota, via delle Meduse, via delle Murene, via dell’Ombrina, via dell’Orata, via dello Scorfano, via dello Squalo, via dello Storione, via dell’Ostrica, via del Luccio, via del Muggine, via del Palombo, via del Pesce Luna, via del Pesce Persico, via del Pesce Spada, via del Polipo, via del Sarago, via del Tirreno, via Rio Piccolo e zone limitrofe.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

