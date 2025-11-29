Designazione della consigliera di parità: la Provincia pubblica il bando

Grosseto. La Provincia di Grosseto bandisce una pubblica selezione per titoli e colloquio per la designazione della nuova consigliera o consigliere di parità e della figura di supplente, i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo 198/2006, cosiddetto codice delle pari opportunità.

La consigliera o consigliere di parità sarà nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione della Provincia dopo l’espletamento della procedura comparativa.

Il mandato avrà una durata di 4 anni e sarà rinnovabile una sola volta. La consigliera o il consigliere di parità è chiamata a svolgere funzioni fondamentali di tutela della parità di genere nel mondo del lavoro. In particolare, promuovere e vigilare sul principio di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro; rilevare e contrastare situazioni di squilibrio di genere in ambito occupazionale e formativo; favorire progetti e politiche di pari opportunità e di sviluppo territoriale coerenti con le indicazioni europee, nazionali e regionali; collaborare con gli enti competenti per tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e prevenire le discriminazioni; diffondere buone pratiche, informazione e cultura sulle pari opportunità.

Possono candidarsi cittadine e cittadini italiani, o appartenenti all’Unione Europea o Paese terzo con regolare permesso di soggiorno, maggiorenni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tra cui: godimento dei diritti civili e politici, competenze e esperienza pluriennale su lavoro femminile, pari opportunità e mercato del lavoro; assenza di condanne penali; non aver ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico di consigliera/e di parità; insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione o di contrarre con essa.

La Provincia riconoscerà un’indennità mensile. L’ufficio sarà ospitato nella sede provinciale, in piazza Dante Alighieri, e potrà contare sulle strutture e sul personale della Provincia.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 23 dicembre 2025 per Pec alla mail provincia.grosseto@postacert.toscana.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo “Provincia di Grosseto, Ufficio Protocollo, piazza Dante Alighieri 35, 58100 Grosseto”; o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo.

Alla selezione delle candidature provvederà un’apposita commissione la cui istruttoria sarà diretta ad individuare, tramite valutazione di titolo di studio, curriculum vitae e colloquio, le/i candidate/i “maggiormente idonei” allo svolgimento dell’incarico.

Tutta la documentazione è consultabile al seguente link: https://www.provincia.grosseto.it/2025/11/26/bando-consigliera-di-parita/