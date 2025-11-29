Home AmiataUn impianto fotovoltaico sul tetto del teatro, il sindaco: “Risparmio di 3mila euro all’anno”
AmiataNotizie dagli Enti

Un impianto fotovoltaico sul tetto del teatro, il sindaco: “Risparmio di 3mila euro all’anno”

Terminati i lavori per l'installazione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Santa Fiora (Grosseto). Sono terminati i lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del teatro comunale “Andrea Camilleri” di Santa Fiora.

Con una potenza complessiva di 15,00 kW, l’impianto si compone di 36 moduli disposti su una superficie di 72,32 m², che va a coprire una porzione del tetto, garantendo una produzione annua stimata di circa 18200kWh, che saranno in parte a disposizione del teatro ed in parte potranno essere consumati da altre utenze con il sistema dell’autoconsumo diffuso.

“L’installazione dell’impianto fotovoltaico sul teatro ‘Andrea Camilleri’ rende più sostenibile una delle strutture culturali più importanti del Comune, dove si trova anche il Centro Giovani – afferma il sindaco Federico Balocchi , proseguendo così nell’impegno per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, che si traduce in benefici per l’ambiente e risparmi sull’energia elettrica”.

“L’attuale bolletta del teatro – prosegue il sindacoprevede un costo di acquisto pari a 0,2€/kwh. Se stimiamo di autoconsumare l’80% dell’energia prodotta il risparmio per l’amministrazione sarà di circa 3mila euro all’anno. Quindi, in parte l’energia va ad abbattere la bolletta del teatro ed in parte viene restituita tramite bonifico dal Gse. Tra l’altro, considerando che l’intero investimento di 50mila euro è stato coperto con un finanziamento, (legge  160/2019) abbiamo realizzato, praticamente a costo zero, un intervento migliorativo per l’ambiente che porterà risparmi concreti alle casse del Comune”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Designazione della consigliera di parità: la Provincia pubblica...

Eventi di Natale: il Comune cerca associazioni ed...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella...

Piatti tipici e laboratori: il paese si prepara...

15mila euro dal Ministero alla biblioteca comunale: contributo...

Grossetofiere: il Consiglio comunale approva la riduzione del...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: