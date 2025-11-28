Torna la Lotteria della Befana per aiutare la Fondazione Il Sole: come acquistare i biglietti

Grosseto. La tradizionale Lotteria della Befana della Fondazione Il Sole torna anche quest’anno con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle attività dedicate alle persone con disabilità psichica, intellettiva, relazionale e con multi-disabilità.

Sono disponibili 3.000 biglietti, al costo di 2,50 euro ciascuno.

“Anche per questa edizione possiamo contare sul prezioso supporto di Banca Tema, che promuoverà la vendita, e su un numeroso gruppo di amici titolari di attività commerciali che hanno scelto di darci una mano – si legge in una nota della Fondazione Il Sole -. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento. Invitiamo cittadini, amici e sostenitori ad acquistare i biglietti e a diffondere l’iniziativa: un piccolo gesto che aiuta la Fondazione a portare avanti progetti, laboratori, attività sportive, iniziative di socializzazione e percorsi educativi durante tutto l’anno. Una piccola azione che può fare una grande differenza per la qualità della vita dei nostri utenti e delle loro famiglie. Per chi desidera contribuire ulteriormente, è possibile ritirare uno o più blocchetti di biglietti nella sede della Fondazione, in via Uranio 40/b, prenotando ai numeri 373.8000094 o 0564.491730. L’estrazioone dei premi è fissata per il 9 gennaio 2026 alle 16.00, nella sede della Fondazione Il Sole, alla presenza dell’incaricato del sindaco. I premi potranno essere ritirati immediatamente dai vincitori presenti; gli altri saranno contattati telefonicamente.

Le dichiarazioni

“Da anni sosteniamo la Fondazione Il Sole per il valore sociale della sua attività – afferma Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema –. La Lotteria di Natale è un’iniziativa che coinvolge la comunità e porta benefici concreti agli assistiti e alle loro famiglie”.

“Dopo 20 anni dalla nascita della Fondazione Il Sole – dichiara il presidente Marco Scandroglio – continuo a essere piacevolmente sorpreso dalla nostra capacità di ideare nuove iniziative che rafforzano il legame con la cittadinanza e ci permettono di raggiungere nuovi obiettivi”.

“Sono certa che anche questa volta i cittadini risponderanno con grande generosità – commenta Tiziana Tenuzzo, responsabile del fundraising – e insieme riusciremo a vendere tutti i biglietti della lotteria”.

Premi in palio

1. Buono da 500 euro per l’acquisto di un elettrodomestico

2. Week-end per 2 persone (1 notte)

3. Ingresso per due persone presso un centro benessere

4. Macchina del caffè

5. Stampa d’autore

6. Buono per lavaggio auto interno ed esterno

7. Cofanetto beauty

8. Trattamento corpo di pressoterapia

9. Buono carburante

10. Buono libri

11. Cadeaux dolce

12–15. Confezione di una bottiglia di Roggiano Morellino di Scansano – Edizione speciale Fondazione Il Sole

Dove acquistare i biglietti a Grosseto