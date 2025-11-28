Home CronacaFalsi operatori di luce e gas entrano nelle case e trafugano gioielli, i Carabinieri: “Attenzione alle truffe”
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Falsi operatori di luce e gas entrano nelle case e trafugano gioielli, i Carabinieri: “Attenzione alle truffe”

L’Arma invita ancora ad adottare semplici, ma efficaci precauzioni,

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 37 views

Grosseto. Negli ultimi giorni, le centrali operative e le Stazioni Carabinieri nella provincia di Grosseto sono state attivate per numerosi casi di truffa ai danno di anziani. Particolare che accomuna questi episodi, il fatto che gli autori hanno molto spesso utilizzato una tecnica non nuova, ovvero quella del falso operatore delle utenze (elettricità e gas).

In sintesi, i truffatori sono riusciti a entrare nelle case delle vittime con il pretesto di dover verificare fughe di gas o malfunzionamenti degli impianti, intimando ai proprietari di casa di “isolare” oro, preziosi e cose di valore che avevano in casa, riponendole nel frigorifero o in un altro luogo da loro indicato come “sicuro”.

Diversi episodi si sono rivelati purtroppo fruttuosi per i truffatori.

Ciò premesso, l’Arma invita ancora ad adottare semplici, ma efficaci precauzioni, ovvero: non aprire la porta di casa se non si è più che sicuri di coloro che chiedono di entrare. Le aziende fornitrici delle utenze preavvisano con anticipo eventuali visite. In casi dubbi, contattare immediatamente le medesime aziende, o più semplicemente il numero di emergenza 112.

Non esiste correlazione alcuna tra possibili disservizi delle forniture, o riferite perdite di gas ecc., con i preziosi custoditi in casa. Qualsiasi riferimento a ciò, quindi laddove viene chiesto di “mettere da parte” soldi, gioielli ecc., deve essere inteso come un tentativo di truffa.

Nel raccomandare, quindi, sempre la massima prudenza, i Carabinieri invitano a segnalare, sempre e comunque, situazioni anomale a ciò correlate.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Acquedotto del Fiora, impegno costante per garantire la...

Ospedale Misericordia, proseguono le pulizie straordinarie: nuove variazioni...

Corridoio Tirrenico, Noi Moderati: “Priorità nazionale, servono risorse...

“No alla violenza sulle donne”: l’attore Marco Bonini...

Riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica di Enel Sole:...

“Animalia”: al Museo di storia naturale un nuovo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: