“Scatole di Natale”: torna il gesto di solidarietà verso le persone più bisognose – VIDEO

Grosseto. Per il quarto anno consecutivo, anche questo Natale 2025 Grosseto accoglie l’iniziativa delle “Scatole di Natale”, idea nata a Milano e portata a Grosseto dalla Gioventù Francescana, che nel 2021 ha lanciato per prima questo gesto semplice e profondamente umano. Da allora il progetto è cresciuto, raccogliendo entusiasmo, volontari e soprattutto il desiderio di portare un po’ di calore a chi vive condizioni di fragilità, solitudine o difficoltà economica.

Anche quest’anno l’iniziativa coinvolge parrocchie, scuole e gruppi, creando una rete che unisce generazioni diverse e mette al centro l’attenzione verso l’altro.

La rete continua ad allargarsi e non riguarda più soltanto la città. Sono infatti in fase di definizione i punti di raccolta anche nei paesi della zona, a partire da Ribolla, Castiglione della Pescaia e Alberese, dove le comunità parrocchiali e i gruppi locali stanno predisponendo spazi e volontari. L’obiettivo è rendere possibile la partecipazione a tutti, anche a chi vive nei centri più piccoli, e far sì che la solidarietà diventi davvero un movimento territoriale ampio e condiviso.

Come confezionare la scatola

Il cuore dell’iniziativa resta però immutato: preparare una scatola regalo che contenga un dono utile, un dolce, un oggetto caldo, un passatempo, un biglietto scritto a mano e confezionarla come ogni regalo che si rispetti. Un gesto semplice, quasi domestico, che però racconta molto della sensibilità di chi lo compie. Ogni scatola è un messaggio di vicinanza, un “ti penso”, un modo per ricordare a una persona sola o in difficoltà che la comunità non l’abbandona. La raccomandazione degli organizzatori è che sulla scatola sia indicato se si tratta di un regalo per un bambino, una bambina, un uomo o una donna, così da permettere una distribuzione coerente.

Punti di raccolta

A Grosseto i punti di raccolta saranno due: la parrocchia di Santa Lucia e quella di San Francesco. A Santa Lucia sarà possibile consegnare le scatole confezionate nei giorni 6, 7, 8, 13 e 14 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. A San Francesco, invece, i volontari accoglieranno le scatole il 13 e il 20 dicembre, dalle 16 alle 18. Le parrocchie non saranno semplici luoghi di raccolta, ma veri spazi di incontro, dove famiglie e giovani potranno portare i propri doni, ricevere indicazioni e condividere il senso profondo del Natale: il dono di sé.

Tre punti fuori città

Ci saranno punti di raccolta anche a Castiglione della Pescaia, presso la chiesa di Santa Maria Goretti nei giorni 6 dicembre dalle 15 alle 18; 7 dicembre dalle 10 all 12; 13 dicembre dalle 15 alle 18; 14 dicembre dalle 10 alle 12; nella parrocchia di Ribolla 30 novembre e primo dicembre e 13, 14 dicembre. Stesse date anche nella parrocchia di Alberese.

Come già negli ultimi anni, anche il mondo della scuola sta rispondendo con grande entusiasmo. Le scuole elementari di via Sicilia e via Salvo D’Acquisto stanno lavorando con insegnanti e genitori alla preparazione delle scatole, trasformando il progetto in un momento educativo sulla cura e sulla solidarietà. Allo stesso modo si stanno muovendo alcuni istituti superiori della città.

Anche nel Natale 2025 la speranza è che Grosseto — grazie alle parrocchie, alle scuole, alle famiglie e ai tanti volontari — possa continuare a trasformare questo piccolo grande gesto in una luce che scalda il cuore di chi lo riceve e di chi lo prepara.

Per seguire l’iniziativa: https://www.facebook.com/scatoledinatalegr