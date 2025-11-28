Grossetofiere: il Consiglio comunale approva la riduzione del capitale

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato la proposta di delibera relativa all’approvazione della riduzione del capitale sociale di Grossetofiere Spa. Un intervento necessario ai sensi dell’articolo 2446 del Codice civile, a seguito delle perdite accumulate negli esercizi precedenti e nel bilancio 2024, al fine di ripristinare l’equilibrio patrimoniale della società.

Il Comune, che detiene una partecipazione minoritaria del 16,12% in Grossetofiere Spa, ha preso atto delle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, che evidenziavano un patrimonio netto sceso al di sotto di un terzo del capitale sociale.

La delibera del Consiglio comunale approvata dall’assise autorizza formalmente il rappresentante del Comune a partecipare all’assemblea straordinaria dei soci di Grossetofiere Spa per esprimere voto favorevole alla riduzione del capitale sociale da 3 milioni e 768mila euro a 2 milioni e 479mila euro, mediante la diminuzione del valore nominale delle azioni. Contestualmente, sono state deliberate le conseguenti modifiche statutarie, inclusa l’estensione dell’oggetto sociale all’intero territorio nazionale.

“L’atto approvato oggi in Consiglio – sottolinea l’assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi – è un passaggio formale, ma fondamentale per la continuità operativa di Grossetofiere Spa. Si tratta di una misura tecnica che consente di assorbire le perdite pregresse e di consolidare la struttura patrimoniale della società, garantendo la necessaria stabilità per il futuro e un potenziale rilancio delle attività fieristiche. Da anni collaboriamo con la Camera di commercio che detiene la maggioranza (47%) e da anni sosteniamo le attività di Grossetofiere contribuendo agli eventi. Siamo i primi a sostenere che gli indirizzi di rilancio siano da concordare al fine di uscire da una pericolosa fase di crisi, per un affrontare il futuro con nuovi obbiettivi. Il Comune di Grosseto, che detiene il 16% delle azioni, monitora costantemente la situazione”.