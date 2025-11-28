Home Colline MetallifereLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie, ecco dove
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie, ecco dove

L'intervento è in programma lunedì primo dicembre

Massa Marittima (Grosseto). Lunedì primo dicembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Martiri della Niccioleta, originariamente previsto per il 24 novembre, ma rinviato a causa delle avverse condizioni meteo.

I lavori sono in programma dalle 14 alle 19.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle zone Camilletta, cimitero, carceri, Città Nuova, parco della Poggio e tutta via Martiri della Niccioleta e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 19.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

