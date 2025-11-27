“Sarto per signora”: lo spettacolo conclude la rassegna “Autunno a Teatro”

Arcidosso (Grosseto). Prosegue e giunge alla sua conclusione la rassegna “Autunno a Teatro” 2025, che, dopo il successo dello spettacolo portato in scena dalla compagnia NéArte NéParte, si prepara ad accogliere il gran finale con uno dei classici più brillanti del teatro francese.

Sabato 29 novembre, alle 21.15, il Teatro degli Unanimi ospiterà la compagnia Il Canovaccio di Pisa con “Sarto per signora” di Georges Feydeau, per la serata conclusiva della rassegna. Si tratta di un gradito ritorno: la compagnia pisana, tra le più applaudite nelle passate edizioni, riporta ad Arcidosso un classico irresistibile della comicità francese, diretto e tradotto da Giuseppe Raimo e Joanne Lorelli, anima e forza della compagnia.

Lo spettacolo

In “Sarto per signora”, Georges Feydeau dà prova della sua inconfondibile abilità nel costruire un vortice continuo di equivoci, scambi di identità e colpi di scena.

Al centro della storia c’è il dottor Moulineaux, ex libertino appena sposato con Yvonne, che tenta invano di coprire le proprie avventure extraconiugali. Per incontrare l’ultima amante, Suzanne Aubin, affitta un appartamento che un tempo ospitava una sartoria.

Da quel momento in poi, una serie di personaggi inattesi entra ed esce senza sosta dalla scena, costringendo Moulineaux a fingersi… proprio un sarto per signora, il signor Machin.

Ne nasce un crescendo di situazioni paradossali, bugie sempre più difficili da sostenere e una comicità impeccabile, costruita come un ingranaggio di altissima precisione.

Biglietti e prenotazioni

Intero: € 12,00

Ridotto: € 8,00 (minorenni e studenti delle scuole superiori)

Prenotazioni: cell. 347.9081631 (Irene).