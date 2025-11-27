Mercatini, musica e giochi per tutta la famiglia: torna “Accendiamo il Natale”

Civitella Marittima (Grosseto). Il Comune di Civitella Paganico, insieme al Centro commerciale naturale di Paganico e alla Pro Loco, con il contributo di Toscana Promozione Turistica, presenta l’edizione 2025 di “Accendiamo il Natale”, in programma domenica 30 novembre e domenica 14 dicembre in piazza della Vittoria a Paganico, dalle 9 alle 19.

Sono previste due giornate dedicate alla magia delle feste, con mercatini, artigianato locale, sapori tipici, musica e attività pensate per coinvolgere tutta la comunità. Tra le novità più attese di quest’anno ci saranno la Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnare la loro letterina, e la Grotta del Grinch, un percorso divertente che offrirà un’esperienza originale e sorprendente a grandi e piccoli.

Durante la giornata inaugurale del 30 novembre saranno presenti numerose attività ludico-ricreative realizzate con grandi giochi in legno, adatti a tutte le età. L’iniziativa, proposta da Animarte, prevede una vasta area di gioco con postazioni dedicate a bambini e adulti e un’area specifica per i più piccoli. Nel corso del pomeriggio andrà in scena lo spettacolo di teatro comico del clown Lacoste, “Amedeo e Mirianna”.

La prima domenica sarà inoltre animata dall’intrattenimento musicale della Squilibrio Band, che contribuirà a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la piazza.

Giochi, musica, incontri e tradizioni renderanno anche questa edizione un’occasione speciale per vivere insieme lo spirito del Natale e valorizzare il centro storico di Paganico.